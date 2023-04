Mering

Zwei Minderjährige sexuell belästigt: Mann zu Geldstrafe verurteilt

Wegen sexueller Belästigung in zwei Fällen hat das Landgericht Augsburg einen 41-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt.

Plus Ein heute 41-Jähriger vergreift sich in Mering an zwei Kindern. Das Landgericht Augsburg verurteilt ihn für die Tat, als vorbestraft gilt er dennoch nicht.

Es geht viel ums Vergessen an diesem Morgen im Augsburger Landgericht. "Abschließen" wolle die Familie mit der ganzen Sache, betont die Mutter einer heute 14-Jährigen. Und auch das Mädchen selbst sagt vor der Jugendstrafkammer aus, dass sie es nicht "so cool" finde, dass es noch mal einen Gerichtstermin gibt. Das Mädchen und eine Freundin waren im Juli 2021 von einem heute 41-Jährigen in seiner Wohnung sexuell belästigt worden. In Augsburg kam es nun zu einem Berufungsverfahren.

Dass der Fall nun noch einmal verhandelt wurde, liegt an Staatsanwaltschaft und Angeklagtem, die beide Einspruch gegen ein Urteil aus dem Mai 2022 eingelegt hatten. Damals verurteilte das Amtsgericht Aichach den Mann wegen sexueller Belästigung zu 120 Tagessätzen à 30 Euro. Im Juli 2021 habe der Angeklagte mit seiner Tochter einen Spielplatz in Mering aufgesucht, so die Anklage der Staatsanwaltschaft. Dort trafen die beiden auf die damals 13-Jährige sowie deren zwölfjährige Freundin. Die Tochter des Angeklagten lud die beiden zu sich nach Hause ein.

