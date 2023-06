Mering

18:30 Uhr

Zweite Pfarrstelle in Sankt Johannes endlich wieder besetzt

In der Johanneskirche wird Matthias Schwarzer am 2. Juli als Pfarrer eingeführt und künftig öfter für eine Predigt hier am Ambo stehen.

Plus Matthias Schwarzer wird am 2. Juli um 14 Uhr in sein Amt eingeführt. Warum er kein „Profi für Glaubensfragen“ sein will und schon eine Jahreskarte fürs Meringer Freibad hat.

Erfreuliche Nachrichten gibt es von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Johannes. Zum 1. Juni trat Pfarrer Matthias Schwarzer in Mering an und besetzt nun die zweite Pfarrstelle an der Seite von Pfarrerin Carola Wagner. Zu seiner Einführung durch Dekanin Doris Sperber-Hartmann findet am Sonntag, 2. Juli, um 14 Uhr in der St. Johannes-Kirche ein feierlicher Gottesdienst mit Chormusik statt. Seit Pfarrerin Marion Sichert Ende November aus dem kirchengemeindlichen Dienst verabschiedet wurde, war die zweite Pfarrstelle vakant.

Die Nachbarschaft empfing die Familie mit Brot und Salz

Sein Dienstantritt in Mering bedeutet für den gebürtigen Memminger ein Stück weit Rückkehr in die schwäbische Heimat. Bereits in den Pfingstferien zog er mit seiner Familie nach Mering. Seine Frau Maral Zahed ist ebenfalls Pfarrerin und gemeinsam hatte sich das Ehepaar zuletzt die zweite Pfarrstelle in Oberallershausen und Eching im oberbayerischen Landkreis Freising geteilt. Von dort kennen sie bereits die Diaspora-Situation mit einem weiten Gemeindegebiet und vielen Außenorten. In Mering tritt Matthias Schwarzer seinen Dienst alleine an, während Maral Zahed sich auf einer halben Stelle in Augsburg um die Weiterentwicklung des spirituellen Zentrums der Barfüßerkirche kümmern wird.

