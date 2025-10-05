Icon Menü
Meringer bastelt seit 26 Jahren an einer riesigen Modellbahnanlage

Mering

Auf 24 Quadratmetern hat Manfred Lauber in seinem Keller eine kleine Parallelwelt erschaffen. Der 63-Jährige erzählt, was ihn bei seinem seltenen Hobby antreibt.
Von Jonathan Lyne
    Manfred Lauber aus Mering bastelt in seinem Keller seit 26 Jahren an einer Modellbahnanlage.
    Manfred Lauber aus Mering bastelt in seinem Keller seit 26 Jahren an einer Modellbahnanlage. Foto: Jonathan Lyne

    Wer den Kellerraum am Ortsrand von Mering betritt, in dem Manfred Lauber einen großen Teil seiner Freizeit verbringt, der weiß im ersten Moment nicht, wohin er zuerst schauen soll. Über fast 24 Quadratmeter erstreckt sich eine Parallelwelt, in der alles viel kleiner ist als in der oberhalb des Kellers. Durch den Raum zieht sich ein riesiges Gleisnetz, dazwischen Gebäude, Bahnsteige, auf denen Figuren stehen. Einige Details bemerkt man erst auf den zweiten oder dritten Blick. „Normal ist das nicht“, sagt Lauber.

