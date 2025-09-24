Meringer Grüne wählen neuen Ortsvorstand

Bei der jährlichen Ortsversammlung gab der bestehende Vorstand mit Ortssprecherin Laura Matthes und Ortssprecher Bernhard Konrad zunächst einen Bericht ab. Mittlerweile hat der Ortsverband 35 Mitglieder und einige der neuen Mitglieder sind mit viel Engagement dabei. So hat der Ortsverband den Generationenwechsel im letzten Jahr erfolgreich geschafft. „Wir konnten 2024 zum Beispiel wieder unser ‚Grün Wirkt‘ herausgeben und sind schon stolz darauf, dass wir so zeigen können, was die Grünen in Mering alles schaffen“, sagte Ortssprecherin Laura Matthes.

Wahlkampf stärkt Zusammenhalt

Bei den Aktivitäten lag neben den eingeführten jährlichen Veranstaltungen wie Märchenstunde, Radl-Flohmarkt und Pflanzentauschbörse der Fokus auf der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar dieses Jahres. Der Winterwahlkampf stellte nicht nur wettertechnisch eine echte Herausforderung dar, da kurzfristig viele Aktivitäten von Plakatierung über Infostände bis zu Veranstaltungen koordiniert werden mussten. Dies machte aber allen Beteiligten auch großen Spaß und stärkte zugleich den Zusammenhalt.

Als Vertreter des Kreisverbands waren Lena Eichner, Kreissprecherin, und Peter Holzner, Beisitzer im Kreisvorstand, zur Ortsversammlung gekommen. Auch sie lobten die Arbeit des Meringer Ortsverbands, der bei der Bundestagswahl das beste grüne Wahlergebnis im Landkreis erzielte.

Das ist der neue Ortsvorstand der Meringer Grünen

Für die Neuwahl zum Vorstand der Meringer Grünen/Bündnis 90 stellten sich für die zu vergebenden Posten der beiden Ortssprecherinnen und -sprecher, Schriftführer und Beisitzer Laura Matthes, Bernhard Konrad, Jasmin Durstin und Holger Gnann zur Wahl. Pia Strecker, die in den vergangenen zwei Jahren als Beisitzerin dem Meringer Ortsvorstand angehörte, stellte sich nicht mehr zur Wahl und wurde gebührend verabschiedet. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig gewählt. (AZ)