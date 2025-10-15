Sperrung Kreisverkehr in Mering: So werden die AVV-Busse umgeleitet

Am Montag, 20. Oktober, wird der Kreisverkehr an der Augsburger Straße in Mering für drei Wochen gesperrt. Das bedeutet auch für den Personennahverkehr Änderungen. Die AVV-Regionalbuslinien 102, 103 und 104 müssen voraussichtlich bis 7. November umgeleitet werden.

Fahrzeiten von 102 und 103 bleiben unverändert

Wie die AVV und die Marktgemeinde Mering mitteilen, werden die AVV-Linien 102 und 103 über die Bouttevillestraße und Schloßmühlstraße umgeleitet. Die Haltestelle „Mering, Marktplatz“ kann in beiden Richtungen nicht bedient werden. Dafür gibt es die Ersatzhaltestellen in der Bouttevillestraße (nahe Antmannberg). Die Haltestelle „Mering, St. Franziskus B2“ wird in Fahrtrichtung Kissing nicht bedient. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Schloßmühlstraße (auf Höhe der Hausnummer 4) errichtet. Die Fahrtzeiten der AVV-Linien 102 und 103 bleiben unverändert.

Linie 104 fährt nach Baustellenfahrplan

Die AVV-Linie 104 wird großräumig über Kissing umgeleitet. Auch hier kann die Haltestelle „Mering, Marktplatz“ in beiden Richtungen nicht bedient werden. Stattdessen werden Ersatzhaltestellen in der Bouttevillestraße (nahe Antmannberg) eingerichtet. Die Haltestelle „Mering, Hörmannsberger Straße“ kann nicht bedient werden, ersatzweise wird die Haltestelle Mering, St. Franziskus B2 von der AVV-Linie 104 angefahren. Zusätzlich wird die Ersatzhaltestelle in der Schloßmühlstraße eingerichtet. Die Fahrtzeiten der AVV-Linie 104 verändern sich. Der AVV bittet um Beachtung des Baustellenfahrplans.