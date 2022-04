Meringer können sich jetzt bei erster Bürgersolaranlage beteiligen

An der Kita Kapellenberg startet das Pilotprojekt der Kommune. So können Bürger aus Mering hier investieren.

Auf dem Dach der Kita am Kapellenberg in Mering sind seit Kurzem große Solarmodule zu sehen. Dabei handelt es sich um die erste Bürgersolaranlage der Kommune, die demnächst ans Netz geht. Wie es der Name sagt, können sich die Bürger an diesem Projekt beteiligen. Interessierte können sich jetzt dafür melden.

Errichtet hat die PV-Anlage die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG). Diese wiederum verpachtet sie an den Markt Mering zurück, der die Anlage für den Eigenbedarf der Kita nutzt. Rund 35 Prozent des erzeugten Stroms kann in der Einrichtung verbraucht werden. Für den Rest erhält die Kommune die Einspeisevergütung. Insgesamt rund 28.500 Kilowattstunden im Jahr sollen hier erzeugt werden.

Auf dem Dach der Kita am Kapellenberg wurden die Photovoltaikmodule für die erste Meringer Bürgersolaranlage aufgebaut. Foto: Tobias Stuhlenmiller

Markt Mering beteiligt sich selbst mit 20.000 Euro an PV-Anlage

Die BEG wiederum finanziert die rund 35.000 Euro Investitionskosten über Beteiligungen. Mering bringt sich als ein großer Partner selbst mit 20.000 Euro ein. 15.000 Euro sollen vonseiten der Bürger fließen, bei einer Mindestsumme pro Person von 1000 Euro. Nach Erfahrung des BEG-Geschäftsführers ist das Interesse der Menschen an einer solchen Investition groß. Vorrang bei der Vergabe haben dabei die Meringer, Auswärtige würden nur dann zum Zuge kommen, wenn noch ein Fehlbetrag übrig wäre. Wer mitmachen will, muss aus rechtlichen Gründen Mitglied bei der Energiegenossenschaft werden. Interessenten können sich beim Geschäftsführer melden. Am besten per E-Mail beg@alfredseitz.de oder telefonisch unter 0157/35613297.

Die Meringer Umweltbeauftragte Petra von Thienen bekundete gleich Interesse. Sie hat das Pilotprojekt am Kapellenberg zusammen mit der BEG auf den Weg gebracht. BEG-Mitarbeiter Bernhard Konrad ist Meringer und auch Mitglied bei den örtlichen Grünen. "Wir arbeiten schon seit drei Jahren darauf hin", sagt sie. Sie ist zuversichtlich, dass es nach den gewonnenen Erkenntnissen bei künftigen gemeinsamen Projekten schneller geht. Die Fraktionssprecherin der Grünen im Gemeinderat wünscht sich, dass möglichst rasch weitere Anlagen mit Bürgerbeteiligung auf kommunalen Dächern folgen. "Und ich würde mich freuen, wenn wir dabei weiter mit der BEG zusammenarbeiten", betont die Umweltbeauftragte.

Noch mehr Bürgersolaranlagen sollen in Mering folgen

Auch Bürgermeister Florian Mayer will die Energiewende in der Marktgemeinde weiter voranbringen. Er könnte sich dafür jedoch auch andere Kooperationen als mit der BEG vorstellen. "Vorteilhaft finde ich Lösungen, bei denen die Verwaltung möglichst wenig Arbeit mit dem Ganzen hat", sagt er offen. Wie berichtet, hat sich auch die Energie Südbayern (ESB) als möglicher Partner bei der Kommune vorgestellt.

Wie berichtet, hatte der Umweltausschuss eine Untersuchung beauftragt, welche öffentlichen Gebäude für PV-Anlagen geeignet wären. Dabei stellten sich einige Standorte als besonders vielversprechend heraus, nämlich die Eduard-Ettensberger Halle, die Meringer Feuerwehr, die Mehrzweckhalle, beide Grundschulen sowie der Bauhof. Bei diesen Gebäuden wird nun geprüft, ob eine Solaranlage umsetzbar ist. Neben der Statik gilt es dabei laut Bürgermeister auch die Lebensdauer der jeweiligen Dächer zu betrachten. Denn die PV-Anlagen könnten erfahrungsgemäß sogar weit länger laufen als die garantierten 20 Jahre. "Wenn ich weiß, dass ich ein Dach in fünf Jahren sanieren muss, dann ist es vielleicht nicht so sinnvoll, eine große Anlage drauf zu bauen", gibt er zu bedenken. Das spielt beispielsweise bei der Mehrzweckhalle eine Rolle, die an sich gut für Solarmodule geeignet wäre, die aber umfassend saniert werden muss.