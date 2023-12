Meringer Weihnachtsmarkt wird um einen Tag verschoben

Der starke Schneefall ist für die Verzögerung verantwortlich. 15 Stände bieten auf dem Meringer Marktplatz an zehn Tagen kulinarische Genüsse und handwerkliche Kostbarkeiten an.

Gemeinsam in gemütlicher Runde mit Freunden und Freundinnen oder der Familie mit einem Punsch den Klängen der Feuerwehrkapelle lauschen, handgemachte Strickwaren oder Töpfereien als Geschenk einkaufen oder einen frischen Flammkuchen, Reiberdatschi oder Crêpe genießen: Das ist am Freitag, 8. Dezember, ab 18 Uhr auf dem Meringer Weihnachtsmarkt wieder möglich. Aufgrund des plötzlichen Wintereinbruchs musste Organisator Acky Resch die Eröffnung um einen Tag verschieben. Bürgermeister Florian Mayer betont am Montag dazu in der Bauausschusssitzung: "Ich lege großen Wert darauf, an den Mitarbeitern des Bauhofs liegt es nicht." Die Schneeräumarbeiten seien so weit vorangekommen, dass der Markt ohne Probleme auch am Donnerstag hätte stattfinden können.

Mering Christkindlmarkt hat bis 21 Uhr geöffnet

Vom 8. bis 10. Dezember und vom 14. bis 20. Dezember kehrt auf dem Meringer Marktplatz wieder eine weihnachtliche Atmosphäre ein. 15 Buden werden weihnachtliche Getränke und Köstlichkeiten sowie handgefertigte Kunst bereithalten. „Aufgrund des starken Schneefalls und den damit verbundenen Schwierigkeiten müssen wir die Eröffnung des Weihnachtsmarktes um einen Tag hinausschieben“, bedauert der Vorsitzende von Mering Aktuell. Aber dafür hat der Meringer Weihnachtsmarkt abends sogar eine Stunde länger als der Augsburger Christkindlesmarkt geöffnet. Die Öffnungszeiten sind von 16.30 bis 21 Uhr, am Sonntag sogar von 14 Uhr bis 21 Uhr. Bürgermeister Mayer dazu am Montagabend in der Sitzung des Bauausschusses: "Ich weiß nicht, warum diese Entscheidung getroffen wurde." Zudem erklärte er: "Auch das Candlelight-Shopping, das im November auf den 15. Dezember verschoben wurde, hätte stattfinden können." Die Baustelle sei so weit hergerichtet worden, dass Besucherinnen und Besucher durch Mering hätten schlendern können.

Sie sind mit ihren Ständen beim Christkindlmarkt in Mering dabei

Katharina Schuster wird an ihrem Stand handgefertigte Keramik, Glasbilder, Lesezeichen und Postkarten anbieten. Häkel- und Stricksachen und Bastelarbeiten sind bei Anna Bauer erhältlich. Mode und Design ist am dritten Stand mit kunsthandwerklichem Angebot zu erstehen. Für das leibliche Wohl ist ausreichend gesorgt. Tanja Kast nennt ihr Angebot „Amazing Food“. Maria Speck wird mit ihren beiden Helferinnen Flammkuchen in mehreren Variationen zubereiten. Neben dem klassischen Flammkuchen mit Crème fraîche, Zwiebeln und Speck gibt es bei ihr einen vegetarischen und einen veganen mit Paprika, Zwiebeln und Oliven. Schon zum zehnten Mal freut sich das Team von „Patata Loca“, seine Kunden und Kundinnen mit zwei Sorten Spiralkartoffeln, Glühbier und Punsch zu verwöhnen. Alexander Reich wird diesmal Bratwurst- und Krustenwammerlsemmeln und Pulled Pork zubereiten. Der Meringer Sportverein hat gleich zwei Stände mit Schupfnudeln, Hot Caipi und Lillet, ebenso Kurt Wittmer. Er bietet Schokofrüchte und gebrannte Mandeln, aber auch Reiberdatschi und Pommes frites an. Der Partyservice von Acky Resch hält Crêpes, ein reichhaltiges Angebot an Heißgetränken und Glühwein für durchgefrorene und hungrige Besucher bereit. Italienische Spezialitäten wie Fritto Misto und Aperol Sprizz steht bei Davide Gazzola auf dem Programm.

Bianca Franke vom Bettenfachgeschäft Froese hat für die kleinen Besucherinnen und Besucher eine ganz besondere Aktion geplant. In ihrem Schaufenster haben sich Wichtel versteckt. Wer die richtige Anzahl weiß, kann zu den Geschäftszeiten in den Laden kommen und wenn die Antwort richtig ist, erhält er einen Gutschein für eine Spiralkartoffel, den er am Meringer Christkindlmarkt einlösen kann.

Eine musikalische Umrahmung von je einer Stunde bieten die Meringer Feuerwehrkapelle, ein Ensemble der Kolpingkapelle sowie das Jugend- und Nachwuchsorchester der Kolpingkapelle an.

Öffnungszeiten des Meringer Weihnachtsmarkts

Der Weihnachtsmarkt Mering hat vom 8. bis 10. Dezember und vom 14. bis 20. Dezember von 16.30 bis 21 Uhr, am Sonntag schon ab 14 Uhr geöffnet. Am 8. Dezember spielt die Feuerwehrkapelle ab 19 Uhr, am 9. Dezember ab 18 Uhr ein Ensemble der Kolpingkapelle. Für den 14. Dezember hat sich ab 19 Uhr die Feuerwehrkapelle angekündigt, am 15. Dezember das Ensemble der Kolpingkapelle. Am 16. Dezember spielt ab 18 Uhr das Jugendorchester der Kolpingkapelle, am 20. Dezember ab 18 Uhr das Nachwuchsorchester.