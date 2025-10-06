Meringerin veröffentlicht ihr siebtes Buch in acht Jahren

Das Buchcover zeigt ein Mädchen im roten Kleid mit Ringelsocken und Schleife im Haar an einem belebten Wiener Verkehrsknotenpunkt, dem „Praterstern“. So heißt auch der Titel des neuen Erzählbands, dem mittlerweile siebten Buch, das Brigitte Karcher in acht Jahren veröffentlicht hat. Die Tuschezeichnung in Rot und Schwarz wirkt etwas antik, was auch gewollt ist. Denn das Mädchen stellt die Großmutter der Autorin in jungen Jahren dar.

Maria genannt Mizzi wurde in Wien geboren und lernte mit 17 Jahren auf einem Ball Brigitte Karchers Großvater, einen Schwaben, kennen und folgte ihm in dessen Heimat. „Meine Oma hat uns als Kinder begeistert, denn sie wusste immer Unglaubliches zu erzählen. Sie war ein wandelndes Geschichtenbuch“, schwärmt Karcher noch heute. Die Anekdote, wie die Oma als kleines Mädel einmal den Säbel von Kaiser Franz halten durfte oder wie sie vom Fenster ihrer Etagenwohnung den Leichenzug für Kronprinz beobachtete, hat die Autorin in ihre Geschichte „Praterstern“, die erste von insgesamt drei Erzählungen, einfließen lassen.

Die Geschichte der Meringer Autorin ist autobiografisch

Verpackt ist diese in die Rahmenhandlung des Wienbesuchs von Zwillingsschwestern. Auch dies ist autobiografisch, denn Brigitte Karcher ist ebenfalls ein Zwilling. Die Trauer über den Tod ihrer mit ihr sehr eng verbundenen Zwillingsschwester veranlasste die in Mering wohnende Autorin zum Schreiben ihres ersten Buches mit dem Titel „Cilli“. Das war 2018 und seitdem hat die mittlerweile 82-Jährige eine so große Lust am Schreiben gefunden, dass sie immer weitermachen will.

Ihr ganzes Berufsleben lang arbeitete Karcher als Grafikerin und Illustratorin und gestaltete auch zahlreiche Bücher. Inzwischen schreibt sie lieber und überlässt das Gestalten ihrer Bücher, die sie über die Selfpublishing-Plattform „Books on Demand“ veröffentlicht, lieber ihrem Sohn Martin, der ebenfalls Grafikdesigner und Illustrator ist. Ihm und seinem Bruder Martin widmete Karcher ihren vorliegenden Erzählband.

Drei Kurzgeschichten hat die Autorin in ihren Band gepackt, in die sie immer wieder auch Begebenheiten aus ihrem eigenen Leben einfließen lässt. „Aber ich will mit meinen Themen auch etwas rüberbringen und meine Leserschaft zum Nachdenken anregen“, erklärt Karcher. Für ihre zweite Geschichte beschäftigte sich die Autorin mit dem Thema „Daily Soap“ und Menschen, die regelrecht süchtig sind nach dieser täglichen Scheinwelt.

Ihre Erfahrung mit Bildern setzt Karcher nun in Sprache um

„Außerdem wollte ich auch über jemanden schreiben, der ein kleines Handicap hat und wie er damit zurechtkommt.“ So entstand die Geschichte „Al Bani, bitte wer?“, in der eine Reality-Soap über eine Nomadenfamilie im Iran für eine einsame Frau zur Ersatzfamilie wird. „Dafür musste ich viel recherchieren und das war richtig interessant“, schwärmt Karcher. Ein ungebetener Gast in Not an der Gartentür spielt in der dritten Geschichte „Trond“ eine Rolle. Brigitte Karcher hat darin den großen Garten als Paradies ihrer Kindheit im Schwäbischen wieder aufleben lassen und es kommt zu einer kurzen, beglückenden Annäherung mit einem Fremden.

„Manchmal denk ich an den Garten meiner Eltern, der auch meiner war…“ steht auf der Buchrückseite des neuen Erzählbands. Die Verbundenheit mit ihrer schwäbischen Heimat hat Brigitte Karcher auch nach Jahrzehnten in Mering nie losgelassen. „Den neuen Erzählband habe ich erst im Juni angefangen zu schreiben und es hat mich so gepackt, dass ich innerhalb weniger Wochen fertig war“, berichtet Karcher und man merkt ihr die Begeisterung für das Schreiben an. Ihre Erfahrung beim Arbeiten mit Bildern hat die ausgebildete Grafikerin nun in Sprache umgesetzt und so lässt sich beim Lesen wunderbar in die Welt der Geschichten eintauchen.