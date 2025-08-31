„Merkel hatte ein großes Herz“: So blicken Geflüchtete auf 2015 zurück

Im August 2015 sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Satz, der wie kein anderer für diese Zeit steht: „Wir schaffen das.“ Es geht darum, Hunderttausende Geflüchtete, die vor Krieg, Verfolgung oder Armut geflohen sind, in Deutschland aufzunehmen und zu integrieren. Wie blicken Menschen zehn Jahre später auf den Sommer 2015 zurück? Darüber haben wir mit zwei Männern, die damals in den Landkreis Aichach-Friedberg geflüchtet sind, und einer Helferin gesprochen.
Aichach-Friedberg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden