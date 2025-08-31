Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Flüchtlingskrise 2015: Wie Geflüchtete heute auf "Wir schaffen das" blicken

Aichach-Friedberg

„Merkel hatte ein großes Herz“: So blicken Geflüchtete auf 2015 zurück

Vor zehn Jahren sagt die Bundeskanzlerin ihren berühmten Satz: „Wir schaffen das.“ Wie haben Betroffene die Zeit damals erlebt? Und wie geht es ihnen heute?
Von Jonathan Lyne
    • |
    • |
    • |
    Vor zehn Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das“. Aheed Al Ali aus Kissing, Rita Rösele aus Aichach und Fallou Dieng aus Sielenbach (von links) erzählen, wie sie den Sommer 2015 erlebt haben.
    Vor zehn Jahren sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel „Wir schaffen das“. Aheed Al Ali aus Kissing, Rita Rösele aus Aichach und Fallou Dieng aus Sielenbach (von links) erzählen, wie sie den Sommer 2015 erlebt haben. Foto: Jonathan Lyne

    Im August 2015 sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Satz, der wie kein anderer für diese Zeit steht: „Wir schaffen das.“ Es geht darum, Hunderttausende Geflüchtete, die vor Krieg, Verfolgung oder Armut geflohen sind, in Deutschland aufzunehmen und zu integrieren. Wie blicken Menschen zehn Jahre später auf den Sommer 2015 zurück? Darüber haben wir mit zwei Männern, die damals in den Landkreis Aichach-Friedberg geflüchtet sind, und einer Helferin gesprochen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden