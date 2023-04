90 Euro sind futsch: Dieb schlägt im Fitnessstudio zu

In einem Fitnessstudio schlägt ein Unbekannter zu. Einen Geldbeutel entwendet der Täter oder die Täterin aus der Umkleide. Nicht nur das Bargeld ist weg.

Zu einem Diebstahl kam es am Dienstag in einem Fitness-Studio in der Wallbergstraße in Mering. Als der Geschädigte zur Umkleidekabine zurückkam, bemerkte er, dass seine Geldbörse entwendet wurde.

In der Geldbörse befanden sich 90 Euro Bargeld und diverse Karten. Hinweise auf den Täter oder die Täterin sind nicht vorhanden.

Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)