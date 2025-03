Wie Michael Lerchl im Repaircafé in Mering Elektrogeräte repariert

Wolfgang Stößlein und Thomas Rundt empfangen die Gäste in der Aula und verweisen sie an die Reparateure in der Mehrzweckhalle. Jeder muss einen Haftungsausschluss unterschreiben. „Zu richten sind heute unter anderem ein Luftentfeuchter, ein Drucker, eine Zitronenpresse, ein Akkuschrauber, eine Stehlampe und ein Wachsschmelztopf“, verrät Stößlein. Jeder Reparateur hat acht bis zehn Reparaturen im 30-Minuten-Takt durchzuführen. In der Vorhalle werden Fahrräder repariert oder für das Frühjahr durchgecheckt, sie werden geölt und die Gangschaltung wird neu eingestellt.

Zum elften Mal findet das Repaircafe in Mering statt – mit 50 Reparaturen, die zwei Elektriker, zwei Elektromechaniker, drei Spezialisten für Fahrräder und einer für Nähmaschinen durchführen. Mit dem Strichcode auf dem Plakat war die Anmeldung möglich. Einer der Fachleute ist Michael Lerchl. Er hat das Repaircafé mit Bernhard Siegel ins Leben gerufen.

Im Repaircafé können sich auch ärmere Leute eine Reparatur leisten

Lerchl ist gleich am ersten Tisch tätig. Er ist Handwerksmeister der Elektrotechnik und arbeitet als Führungskraft bei den Münchner Stadtwerken. „Ich wollte gerne wieder mehr handwerklich arbeiten und repariere auch für Bekannte in meinem Haus, wenn ihnen etwas kaputtgeht und sie zu mir kommen“, erzählt er. Dadurch konnte er sich viele Kenntnisse aneignen. Bei den Asylbewerbern in der Hörmannsberger Straße reparierte er auf Initiative von Asylkoordinatorin Maureen Lermer auch schon Fahrräder.

„Unser Ziel ist die Nachhaltigkeit, defekte Gegenstände wieder zu reparieren, anstatt sie zum Müll zu bringen. Außerdem können sich so auch ärmere Menschen eine Reparatur leisten“, sagt Lerchl. „Die Besucher und Besucherinnen legen einen freiwilligen Spendenbetrag in die Box. Oft bekommt man nicht einmal einen Handwerker, der die Geräte wieder funktionsfähig machen kann“, fügt er hinzu.

Icon Vergrößern Michael Lerchl demontiert den Hemdenbügler, um nach der Ursache für den Defekt zu suchen. Foto: Heike Scherer Icon Schließen Schließen Michael Lerchl demontiert den Hemdenbügler, um nach der Ursache für den Defekt zu suchen. Foto: Heike Scherer

Im März 2020 führte die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Mering das Repaircafé ein. Es fand zum ersten Mal im Papst-Johannes-Haus, danach im Wasserhaus St. Afra und im Gemeindehaus der evangelischen Johanneskirche statt. Seit dem vierten Termin ist es in der Mehrzweckhalle. Sie ist mit dem großen Platzangebot ideal für das Repaircafé und die Kleidertauschbörse, die seit zwei Jahren gleichzeitig stattfindet. Während der Wartezeit kann man Kaffee und Kuchen genießen.

An diesem Tag sind als Erstes eine elektrische Leselupe für eine Seniorin, die auf diese angewiesen ist, und ein Hemdenbügler zu reparieren. Bei der Leselupe ist im Batteriefach der Gegenpol zur Batterie abgebrochen und der Kontakt muss verlängert werden. Den Hemdenbügler hat Claudia Thomamüller ihrem Freund zu Weihnachten gekauft, er funktionierte plötzlich nicht mehr. Andreas Pschenitzka feilt für Lerchl den Lüfter ab, damit dieser sich wieder frei drehen und das Gerät wieder genutzt werden kann.

In fünf Stunden repariert der Meringer Michael Lerchl zehn Dinge

Währenddessen prüft Lerchl bereits den Stabmixer einer anderen Besucherin und sieht, dass das Anschlusskabel defekt ist. Es muss verkürzt und gelötet werden. Der Mixer ist erst fünf Jahre alt und wird für Smoothies, Bananenmilch und Suppen oft genutzt. Durch den Knick im Kabel kam es zu einer Bruchstelle, verrät Lerchl. Als Nächstes muss er noch eine Bohrmaschine reparieren, die immer wieder aussetzt, ein Kopfhörer mit einem Kabelschaden und ein Entlüfter fürs Haus, der nicht mehr funktioniert.

Zuvor widmet sich Lerchl der Bügelstation von Ursula Kurka. Vor vier Wochen sprang beim Einschalten sofort der FI-Schutzschalter im Sicherungskasten raus, Kurka möchte das Gerät bald wieder benutzen. „Beim letzten Mal hatte ich ein Massagegerät für die Füße, das sehr schwierig zu reparieren war“, sagt Lerchl. Der Keilriemen musste ausgetauscht werden und war sehr schwer erreichbar. Insgesamt erledigt er an diesem Tag in fünf Stunden zehn Aufträge im Halbstundentakt.

Für die nächsten Termine sucht Lerchl noch weitere kompetente Reparateure. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich über die E-Mail-Adresse michael.lerchl2@nexgo.de bei ihm melden. Das nächste Repaircafé mit Kleidertauschbörse findet am 23. Oktober statt.