Mit 150 km/h durch Schöngiesing: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Am Montagabend hat die Polizei Fürstenfeldbruck über mehrere Kilometer einen Motorradfahrer verfolgt, der dabei mit über 150 Kilometern pro Stunde durch Schöngiesing raste. Wie die Polizei mitteilt, wollten Beamte den Mann gegen 21.39 Uhr in der Fürstenfelder Straße kontrollieren. Ihr Verdacht: Der Motorradfahrer war ohne Führerschein unterwegs. Der 23-Jährige flüchtete jedoch auf seiner 600er Honda und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit über die Schöngiesinger Straße zur B471. Dabei missachtete er mehrere Ampeln.

Polizei stoppt den Motorradfahrer kurz vor Moorenweis

Anschließend fuhr er mit über 150 Kilometern durch Schöngiesing und weiter Richtung Grafrath. Kurz vor Moorenweis konnte die Polizei, die den Mann mit mehreren Streifen verfolgte, den Motorradfahrer stoppen. Der Verdacht, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war, bestätigte sich. Zudem besaß er für das Motorrad nicht die erforderliche Haftpflichtversicherung. Ein Alkohol- und Drogentest verlief negativ.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahme des Motorrades an. Gegen den Fahrer wird nun wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz strafrechtlich ermittelt. Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers genötigt oder gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei Fürstenfeldbruck unter 08141/612-0 zu melden. (AZ)