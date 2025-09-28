Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Mit 2,6 Promille am Steuer: Unfall in Derching

Friedberg-Derching

Autofahrer verursacht mit 2,6 Promille einen Unfall auf der AIC25

Völlig betrunken verursacht ein Mann einen Unfall in Derching.
    • |
    • |
    • |
    2,56 Promille hatte ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall in Derching.
    2,56 Promille hatte ein betrunkener Autofahrer nach einem Unfall in Derching. Foto: dpa (Symbolbild)

    Mit rund 2,6 Promille hat man schon eine Alkoholvergiftung. Mit diesem Alkoholwert verursachte ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Derching. Gegen Mitternacht war er laut Polizei auf der AIC 25 unterwegs. An der Ecke Neue Bergstraße/Mühlstraße fuhr er auf ein anderes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme nahmen Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden