Autofahrer verursacht mit 2,6 Promille einen Unfall auf der AIC25

Mit rund 2,6 Promille hat man schon eine Alkoholvergiftung. Mit diesem Alkoholwert verursachte ein Autofahrer in der Nacht auf Sonntag einen Unfall in Derching. Gegen Mitternacht war er laut Polizei auf der AIC 25 unterwegs. An der Ecke Neue Bergstraße/Mühlstraße fuhr er auf ein anderes Auto auf. Bei der Unfallaufnahme nahmen Polizisten Alkoholgeruch wahr. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt und eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro. (AZ)

