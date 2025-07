Polizei stoppt Raser auf der B300 in Friedberg

Statt mit den erlaubten 50 Stundenkilometern war ein junger Mann in der Nacht auf Sonntag mit 127 km/h in Friedberg unterwegs. Die Polizei stoppte den 22-Jährigen in seinem BMW um 0.30 Uhr auf der Aichacher Straße (B300) bei einer Laserkontrolle etwa auf Höhe der dortigen Gaststätte. Den Fahrer, der laut Polizei stadtauswärts unterwegs war, erwartet nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeldverfahren und Punkte in Flensburg. (AZ)

