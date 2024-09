Kripo fahndet: Unbekannte wollten Geldautomaten in Mittelstetten aufbrechen

Am Freitag in den frühen Morgenstunden versuchten vier Täter, einen Geldautomaten in Mittelstetten aufzubrechen. Dabei wurden sie auf frischer Tat von der Polizei ertappt. Drei der vier konnten nach kurzer Zeit festgenommen werden, ein Täter ist noch flüchtig.

Derzeit wird im Bereich Mittelstetten mit zahlreichen Polizeikräften nach dem Flüchtigen gefahndet. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen. (AZ)