Motorradfahrer muss bei Überholmanöver in Rapsfeld ausweichen

Ein Motorradfahrer will zwischen Mittelstetten und Tegernbach überholen, als das vor ihm fahrende Auto ausschert. Der 22-Jährige muss ins Rapsfeld ausweichen.

Glück im Unglück hatte am Samstag ein 22-jähriger Motorradfahrer aus dem Landkreis Ebersberg auf der Kreisstraße bei Mittelstetten, nachdem er von einem überholenden Pkw übersehen worden ist. Der 22-Jährige war mit seiner Aprilia gegen 18 Uhr zwischen Mittelstetten und Tegernbach unterwegs.

Motorradfahrer muss mit 80 Sachen in Rapsfeld ausweichen

Als er an einer übersichtlichen Stelle einen vorausfahrenden VW Caddy überholen wollte, scherte dieser ebenfalls auf die Gegenfahrbahn aus und drängte den Motorradfahrer ab. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, war der 22-Jährige laut Polizei gezwungen, auszuweichen, und fuhr mit ca. 80 Kilometern pro Stunde in das danebenliegende Rapsfeld. Dort verlor er die Kontrolle über sein Kraftrad und stürzte.

Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Der Fahrer des VW-Caddy fuhr ohne anzuhalten einfach weiter. Wer Hinweise auf den unfallflüchtigen Pkw geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Fürstenfeldbruck unter Telefon 08141/6120 in Verbindung setzen. (AZ)