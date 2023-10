Mittelstetten-Tegernbach

vor 20 Min.

Restaurant-Tipp: Golf und Genuss spielen in Tegernbach zusammen

Plus Unter den Sportgaststätten der Region verbergen sich echte Geheimtipps - darunter am Golfplatz in Tegernbach. Hier punkten Frische und Regionalität.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Eingebettet in die Golfanlage von Tegernbach erwartet alle Gäste in "d'r Wirtschaft" ein kulinarisches Verwöhnprogramm: hausgemachte, abwechslungsreiche und marktfrische Speisen. „Und hier heißt hausgemacht auch wirklich hausgemacht“, betont Alex Burkhart, Manager der Golfanlage und zugleich Wirt. Seien es nun die Kässpatz'n, bei denen die Spätzle natürlich selbst hergestellt werden, oder der Kuchen, den Frauen aus dem Dorf backen.

„Unseren Oma-Kuchen liebt jeder“, schwärmt Burkhart. Sei es Apfelkuchen oder Zwetschgendatschi, die Kuchentheke erfüllt alle Wünsche. Nur frische und regionale Ausgangsprodukte werden verwendet. Je nach Saison wird die Speisekarte angepasst und präsentiert Variationen von Spargel, Pfifferlingen oder Kürbis. „Seit fast 13 Jahren bewirtschaften wir unsere Gastronomie selbst“, sagt Burkhart. D' Wirtschaft und Golf bilden eine Symbiose. „90 Prozent unserer Gäste sind Golfer“, verrät der Liebhaber des Spiels auf dem grünen Rasen. Aber es sind auch Spaziergänger, Radfahrerinnen, einfach alle Besucherinnen und Besucher gerne gesehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen