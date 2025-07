31-mal eine Eins vor dem Komma: Konradin-Realschule verleiht Abschlusszeugnisse

Mit einem stimmungsvollen Festakt in der Rothenberghalle wurden die Absolventinnen und Absolventen der Konradin-Realschule Friedberg verabschiedet. Die Schulfamilie entließ den Jahrgang mit einem lachenden und einem weinenden Auge in die weitere Ausbildung.

Beim feierlichen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh stimmten sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte auf den Abend ein. Dabei wurde von Stadtpfarrer Steffen Brühl betont, dass der Zeitpunkt zum Feiern auch immer einen Ausblick auf die Zukunft einschließt. Der bestens gelaunte Schulchor unter der Leitung von Antonie Baur sorgte für den treffenden musikalischen Rahmen.

Konradin-Realschule Friedberg: Super Ergebnisse bei der Mittleren Reife

In der Sporthalle eröffnete dann das Schulblasorchester mit Andreas Bolleininger am Dirigentenpult mit dem monumentalen „Avengers-Thema“ die Zeugnisverleihung. Die Schulleiterin Daniela Walther drückte ihre Freude über einen lebendigen, engagierten Jahrgang aus, dessen Schülerinnen und Schüler in ihrer Schulzeit die richtige Richtung mithilfe verschiedener Kompass-Varianten, bestehend aus Eltern, Lehrkräften, Freunden und persönlicher Entwicklung, gefunden haben. Manchmal habe der Kompass vorübergehend auch eine falsche Richtung angezeigt, bevor jeder Absolvent und jede Absolventin schließlich doch die für sie passende Nordung erreicht haben und sich nun im Leben nach der Realschule weiteren Richtungssuchen stellen „dürfen“.

Landtagsabgeordneter Peter Tomaschko verwies auf die gute Ausbildung, die das bayerische Bildungssystem für die jungen Leute liefere und gab den jungen Menschen neben seinen guten Wünschen auch mit auf den Weg, das ehrenamtliche Engagement, das sie in ihrer Schulzeit gepflegt hatten, weiterzuführen. Das Wittelsbacher Land freue sich auf gut ausgebildete, motivierte junge Leute, die sich in den Betrieben und auch im öffentlichen Leben einbringen und Verantwortung übernehmen wollen, blickte Landrat Dr. Klaus Metzger mit seinem Grußwort in die Zukunft. Dies unterstrich auch der Friedberger Bürgermeister Roland Eichmann, der sich stolz auf die Absolventen „seiner“ Stadt zeigte und anmerkte, dass es ihm bei solchem Nachwuchs in der Kommune nicht bange um die Zukunft sei.

Die Klassenbesten der Konrading-Realschule (von links): Luna Josipovic, Julian Berghaus, Inika Kariappa, Leonie Wunder, Maximilian Esen, Timo Spors, Sophia Klimke Matthias Metzger und Benno Blank. Foto: Maria Sachsinger

Die beiden Schülersprecher Simon Fischer, Moritz Ende und Claudius Voigt gingen in launischer Weise besonders auf die schönen und amüsanten Ereignisse ihrer Schulzeit ein. Abschlussfahrten, Lehrerspäße und spitzbübische Streiche durften da nicht fehlen. Ein besonderes Dankeschön richteten sie an die Lehrkräfte der Schule, welche sie auch in schwierigen Zeiten zu motivieren und zu fordern wussten.

Ilka Steinbach würdigte als Vorsitzende des Elternbeirats gemeinsam mit Roland Graminger, dem Vorsitzenden des Fördervereins Konradins Freunde e.V., die außerordentlichen Leistungen der Jahrgangsbesten mit kleinen Aufmerksamkeiten. 31-mal gab es im gesamten Jahrgang die Note Eins vor dem Komma. Mit „Viva la Vida“ entließen die Konradin Winds die Gäste in den Ausklang des freudigen Abends zum Stehempfang des Elternbeirats. (AZ)