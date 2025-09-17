Mobilfunk in Friedberg läuft nach monatelangen Problemen wieder

Kein Netz, nur ein Balken Empfang oder nur „Edge“-Geschwindigkeit – in der Friedberger Innenstadt war das Surfen mit dem Smartphone wochenlang eher schwierig. Der Grund war ein abgeschalteter Mobilfunk-Mast auf dem Gasthof zur Linde in der Münchner Straße. Nun gibt es jedoch gute Nachrichten: Der Mast ist wieder in Betrieb und das Netz in der Innenstadt deutlich besser.

Zuvor hatten viele Nutzerinnen und Nutzer über Monate hinweg Probleme mit der Erreichbarkeit bei der Arbeit. Das fehlende Netz sorgte aber auch für gesundheitliche Risiken bei einigen wenigen verbunden. Manche nahmen es aber auch mit (Galgen-)Humor, wie ein Aufruf der Redaktion zeigte. Auf Facebook sprach der Nutzer Gerhard Feil von einem „nicht enden wollenden historischen Altstadtfest“. Er grille durchgehend auf der Dachterrasse, „um im Notfall wenigstens Rauchzeichen geben zu können“. Außerdem könne er nur jedem den Tipp geben, seinen Ansagetext auf der Voicebox entsprechend zu bespielen: „Leider kann ich Ihren Anruf nicht entgegennehmen, da ich gerade nicht irgendwo in der Pampa unterwegs bin, sondern mich bei mir zu Hause im peinlichen Funkloch der Stadt Friedberg befinde“, lautete sein Vorschlag.

Mobilfunkmast auf der Linde in Friedberg ist wieder in Betrieb

Nicht jeder nahm es jedoch mit so viel Humor. Christian Schneider sprach per Mail an die Redaktion von einem „absoluten Armutszeugnis“. In seinem Fall entstünde dadurch ein potenzielles gesundheitliches Risiko: „Ich selbst bin 80 Prozent behindert und kümmere mich um meine stark demente Mutter. Zu Hause kein Netz zu haben, ist eine Katastrophe.“ Seine Kritik richtete sich jedoch nicht nur gegen den Zustand selbst, sondern auch gegen die Kommunikation: „Keiner ist zuständig, keiner kümmert sich.“

Inzwischen ist der Mobilfunkstandort auf der Linde wieder vollständig in Betrieb. Die Anlage dort musste baulich angepasst werden, erläuterte ein Vodafone-Konzernsprecher. Da die Kapazität der Station kurzfristig nicht ersetzbar sei, kam es in Teilen der Innenstadt zu massiven Einschränkungen. Er kündigte vor rund einer Woche bereits an, dass das Problem bald behoben sein wird. Denn die Bauarbeiten waren schon abgeschlossen. Lediglich die Abnahme durch die Bundesnetzagentur stand noch aus.

Icon vergrößern Wegen baulicher Vorgaben musste die Mobilfunkstation am Gasthof Zur Linde abgeschaltet werden. Inzwischen ist sie aber wieder in Betrieb. Foto: Allen Xu (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Wegen baulicher Vorgaben musste die Mobilfunkstation am Gasthof Zur Linde abgeschaltet werden. Inzwischen ist sie aber wieder in Betrieb. Foto: Allen Xu (Archivbild)

Der fehlende Funkverkehr über den betroffenen Mast scheint jedoch nicht das alleinige Problem zu sein. Stefan Lutz schreibt auf Facebook: „Bei uns gehen die Probleme sicherlich schon seit mindestens zwei Jahren.“ Er lebt am östlichen Stadtrand der Kernstadt und hat dort an der Haustür – wenn überhaupt – ein oder zwei Balken 5G oder LTE, im Haus selbst gar keinen Empfang. Sabine Liebig beschreibt eine der Auswirkungen, wenn man zu Hause kein mobiles Netz hat: „Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS ist quasi unmöglich.“

In den Stadtteilen bleibt die Netzsituation mancherorts dagegen schwierig

Auch in den Stadtteilen ist die Netzsituation schwierig. „Das ist man in der Kernstadt natürlich nicht gewohnt. In mehreren Stadtteilen ist sehr schlechter Handyempfang Alltag“, schreibt Norbert Mayer auf Facebook. Jürgen Fendt berichtet von Problemen an der Bushaltestelle in Ottmaring. „Es ist schon öfter vorgekommen, dass der erste Schulbus hält, aber voll ist, und der zweite fährt vorbei. Die Kinder können dann nicht einmal die Eltern oder die Schule anrufen“, kritisiert er.

Doch es gibt auch einige wenige, die der Situation auch etwas Gutes abgewinnen konnten. „Ich bin ganz erleichtert inzwischen. Endlich Handy-Detox“, schreibt Mona Toll auf Facebook. Man komme so wieder mehr mit anderen Menschen ins Gespräch. Sie wolle deshalb in Zukunft wieder öfter das Handy zur Seite legen.