Brand in Moorenweiser Tennisheim verursacht hohen Schaden

In der Nacht brach im Vereinsheim des TSV Moorenweis ein Feuer aus. Dabei entstand ein hoher Schaden am Gebäude, die Kriminalpolizei ermittelt.

In den frühen Morgenstunden am Freitag, 18. März, brach in einem Vereinsheim in Moorenweis (Landkreis Fürstenfeldbruck) ein Feuer aus. Ein Zeuge meldete um 2.45 Uhr Flammen und Rauch, die aus dem Tennisheim in der Albertshofener Straße in Moorenweis kamen. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr konnten den Brand unter Kontrolle bringen und löschen. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro.

Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck nahmen den Brandort in Augenschein. Es wird derzeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. (AZ)