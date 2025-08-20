Brandstiftung an Mehrzweckhalle geklärt – Tatverdächtiger ist strafunmündig

Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck den Brand an der Mehrzweckhalle in Moorenweis aufklären. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatte der Tatverdächtige am Abend des 26. Oktober 2024 eine Mülltonne neben der Halle in Brand gesetzt und war anschließend geflüchtet. Das Feuer griff damals auf Teile der Halle über und verursachte einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein strafunmündiges Kind handelt, wird durch die Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

