Moorenweis: Brandstiftung an Mehrzweckhalle aufgeklärt – Tatverdächtiger ist strafunmündig

Moorenweis

Brandstiftung an Mehrzweckhalle geklärt – Tatverdächtiger ist strafunmündig

Monate nach dem Brand einer Mehrzweckhalle in Moorenweis hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um ein Kind.
    Monate nach dem Brand einer Mehrzweckhalle in Moorenweis hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um ein Kind aus dem Landkreis, das noch nicht strafmündig ist.
    Monate nach dem Brand einer Mehrzweckhalle in Moorenweis hat die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck einen Tatverdächtigen ermittelt. Es handelt sich um ein Kind aus dem Landkreis, das noch nicht strafmündig ist. Foto: Marijan Murat, dpa (Symbolbild)

    Nach intensiven Ermittlungen konnte die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck den Brand an der Mehrzweckhalle in Moorenweis aufklären. Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatte der Tatverdächtige am Abend des 26. Oktober 2024 eine Mülltonne neben der Halle in Brand gesetzt und war anschließend geflüchtet. Das Feuer griff damals auf Teile der Halle über und verursachte einen Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Da es sich bei dem Tatverdächtigen um ein strafunmündiges Kind handelt, wird durch die Staatsanwaltschaft kein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

