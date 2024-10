Mehrzweckhalle in Moorenweis brennt: hoher Sachschaden

Ein Brand an der Mehrzweckhalle an der Ammerseestraße in Moorenweis wurde am Samstagabend gegen 21.30 Uhr gemeldet. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schnell, das Feuer zu löschen. Nach ersten Erkenntnissen brach der Brand an den Müllcontainern aus, die vor der Halle stehen, und griff anschließend auf den Geräteraum über, berichtet die Polizei. Auch die Halle wurde durch den Ruß beschädigt. Verletzt wurde niemand, der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Brandes wurden durch die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernommen. (AZ)

