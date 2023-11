Rettungshubschrauber im Einsatz: Autofahrer erfasst entlaufenes Pferd

Ein 22-jähriger Autofahrer übersieht ein entlaufenes Pferd bei Moorenweis. Der junge Mann verletzt sich beim Aufprall schwer. Dem Pferd ergeht es besser.

Auf der Kreisstraße zwischen Moorenweis und Grunertshofen (Kreis Fürstenfeldbruck) hat es am frühen Montagmorgen einen Verkehrsunfall mit einem Pferd gegeben. Laut Polizei erfasste ein 22-jähriger Autofahrer das Tier, das wiederum erst gegen die Windschutzscheibe prallte und anschließend noch in ein entgegenkommendes Fahrzeug flog. Der 22-Jährige musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen.

Nach Angaben der Polizei waren zwei entflohene Pferde auf der Straße unterwegs gewesen. Der Fahrer des entgegenkommenden Pkws konnte noch rechtzeitig abbremsen und dem 22-Jährigen mit Lichthupe ein Warnsignal geben, allerdings ohne Erfolg. Das Pferd wurde bei dem Aufprall nach Angaben eines Tierarztes nur leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von 20.000 Euro. (AZ)