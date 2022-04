Zwei schwere Unfälle mit glimpflichem Ausgang in Moorenweis

Ein Autofahrer kracht gegen einen Baum und ein Kleinkraftrad landet samt Passagier im Graben.

Bei diesen zwei Kraftfahrzeugführern war der Schutzengel mit an Bord, mutmaßt zumindest die Polizei Fürstenfeldbruck. Denn die zwei Unfälle, die sich am Samstag in der Gemeinde Moorenweis ereigneten, hätten auch ganz böse enden können.

Am Samstagvormittag war ein 18-Jähriger aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck mit seinem Kastenwagen von Moorenweis kommend auf der Staatsstraße 2054 in Richtung Geltendorf unterwegs. Einige hundert Meter nach dem Ortsausgang Moorenweis kam er mit seinem Fahrzeug ins Bankett. Beim Gegenlenken verlor er laut Polizei die Kontrolle und prallte mit der rechten Fahrzeugfront mit großer Wucht gegen einen Baum. Dabei wurde die rechte Fahrzeugfront massiv eingedrückt.

Der 18-jährige, der alleine mit dem Fahrzeug unterwegs war, hatte bei dem Zusammenstoß großes Glück und wurde nur leicht verletzt. Aufgrund einer mutmaßlich hohen Aufprallgeschwindigkeit wurde er dennoch in ein Krankenhaus eingeliefert. Für einen möglichen Beifahrer wäre die Fahrt wohl deutlich schlechter ausgegangen, urteilt die Polizei.

Unfall bei Moorenweis: 51-Jähriger kommt von Straße ab

Am Samstagabend kam dann ebenfalls mit viel Glück ein 51-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades mit nur leichten Verletzungen bei einem Unfall davon. Er war gegen 19.20 Uhr von Dünzelbach kommend in Richtung Moorenweis unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit dem Kleinkraftrad nach links von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Laut Polizei verfehlte er dabei nur knapp einen Baum. Der Fahrer wurde kurz darauf im Graben liegend von weiteren Verkehrsteilnehmern aufgefunden. Er wurde mit leichten Verletzungen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.