Mitarbeiter der Wertstoffsammelstelle Mering sind jetzt beim Landkreis angestellt

Seit dem 1. Januar hat der Landkreis Aichach-Friedberg die Verantwortung für die Mitarbeiter der Meringer und aller weiteren Wertstoffsammelstellen im Landkreis übernommen. Bürgermeister Florian Mayer bedankte sich für das Engagement der ehemaligen Mitarbeiter der Marktgemeinde im Rahmen eines gemeinsamen Dankessens bei Patata Loca. ein

Hohes Engagement auch bei Hochwasser und Hagelunwetter

„Unsere Mitarbeiter haben sich stets über das erforderliche Maß engagiert und zahlreiche Katastrophenfälle mit einem außergewöhnlichen Engagement abgewickelt. Zusätzliche Abgabestellen nach dem Hochwasser im Juni 2024, erweiterte Öffnungszeiten und zusätzliche Container nach Hagelschäden sind keine Selbstverständlichkeit“, sagte Mayer. Er bedankte sich auch beim langjährigen Ansprechpartner Ignaz Steinhart, der zum 1. Januar in den Ruhestand trat. „Er hat weit über das 80. Lebensjahr hinaus seinen Dienst für die Allgemeinheit geleistet und unsere Bürgerinnen und Bürger stets gut beraten.“

Trotz der Einführung der blauen und später der gelben Tonne, die zwar grundsätzlich schon für Entlastung auf den Sammelstellen geführt haben, war der Andrang auf dem Wertstoffhof in Mering bis zuletzt groß. Zu schätzen wussten die Mitarbeiter vor allem die örtliche Nähe zum Bürgermeister und der Verwaltung, die sich stets gut um die Belange der Mitarbeiter kümmerten. „Wenn der Bürgermeister selbst Kunde ist, kann man nämlich oft auf dem kurzen Dienstweg Dinge klären“, so Wolfgang Elfe. Mayer versprach auch künftig ein offenes Ohr für die Belange auf der Wertstoffsammelstelle zu haben.

Gemeinsame Wertstoffsammelstelle für Kissing und Mering

Zuständig für die Abfallwirtschaft ist grundsätzlich der Landkreis, Gemeinden unterstützen gemäß der gesetzlichen Verpflichtung primär bei der Bereitstellung von Flächen und Personal. Allerdings war es in den vergangenen Jahren aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben immer schwieriger geworden, zwischen der Rolle als Arbeitgeber und der fachlichen Führung zu trennen. Deshalb hat sich der Landkreis und alle Gemeinden am Ende dafür entschieden, das Personal künftig beim Landkreis anzusiedeln.

Bereits seit Längerem im Gespräch ist die Zusammenlegung der Wertstoffsammelstellen in Kissing und Mering zu einer großen, interkommunalen Wertstoffsammelstelle an der Ottomühle. Sowohl der Gemeinderat Kissing als auch der Marktgemeinderat Mering hatten dem Vorhaben im vergangenen November einstimmig zugestimmt. Nun obliegt es dem Landkreis, das Projekt umzusetzen.