Meringer Delegation startet nach Karmiel

Eine siebenköpfige Reisegruppe ist seit Sonntag unterwegs nach Israel. Unsere Redakteurin Eva Weizenegger begleitet die Gruppe und berichtet vor Ort von der Reise.

Am Sonntagmorgen startete die Delegation aus Mering nach Israel. Bürgermeister Florian Mayer, Marktgemeinderat Michael Metz, Jochen Hartmann, für das Städtepartnerschaftskomitee und Peter Holthaus für die Arbeitsgemeinschaft Mering-Karmiel machten sich auf den Weg nach Karmiel. Seit über zehn Jahren besteht die Verbindung zu der Stadt im Norden von Israel.

Treffen mit dem Bürgermeister von Karmiel

Am Abend kommt die Gruppe in Tel Aviv an. Von dort wird es am Montag nach Jerusalem gehen, wo Tomer Hoffmann die Reisenden durch die Stadt führen wird. Geplant sind Treffen mit dem Bürgermeister von Karmiel, Moshe Koninksy, und als Höhepunkt der Reise die unterschiedlichsten Tanzshows beim großen mehrtägigen Tanzevent. Die Mitglieder der Reisegruppe sind ebenfalls schon gespannt auf die nächsten Tage. "Ich war schon mehrmals in Karmiel und bin immer wieder begeistert von der Gastfreundschaft", sagt Peter Holthaus.

Bürgermeister Florian Mayer: "Ich freue mich sehr über die Einladung und auf die ersten Eindrücke in Karmiel." Er ist nach Altbürgermeister Hans-Dieter Kandler der zweite Meringer Rathauschef, der nach Karmiel reist. Noch besteht keine Städtepartnerschaft. "Wir haben eine Städtefreundschaft", sagt Mayer.

Familie Wurm hat die ersten Kontakte zu Karmiel hergestellt

Michael Metz ist ebenfalls gespannt, was ihn in Karmiel erwartet: "Vor allem die Begegnungen und das Tanzfestival werden sicherlich toll." Für Jochen Hartmann vom Städtpartnerschaftskomitee Mering-Ambérieu ist vor allem interessant, wie in Karmiel die Haltung zu einer möglichen Städtepartnerschaft ist. Am Montag werden zur Delegation noch Michael Krämer und das Ehepaar Annemarie und Günter Wurm stoßen. Familie Wurm hat die ersten Kontakte zu Karmiel hergestellt und ist seit vielen Jahren aktiv in der deutsch-israelischen Freundschaft.