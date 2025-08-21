Lieder an einem Sommerabend im Meringer Lippgarten

Die AchWobühne der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Mering lädt zu einem besonderen musikalischen Sommerabend ein. Am Freitag, 29. August, verwandelt sich der Lippgarten in Mering ab 19 Uhr in eine stimmungsvolle Bühne für Lieder, die berühren, unterhalten und zum Mitschwingen einladen.

Jürgen Schwilski organisiert den Abend

Organisiert wird der Abend von Jürgen Schwilski. Mit eigenen Liedern und selbstgeschriebenen Texten nimmt er das Publikum mit auf eine Reise voller scharfer Beobachtungen, die er mit feinem Humor und Wortwitz würzt. Einen Hauch von Irland bringt Patricia Fleig in den Lippgarten: Mit Gitarre und Gesang interpretiert sie irisches Liedgut und sorgt für eine warme, stimmungsvolle Atmosphäre. Für poetische Klänge sorgt das Duo Lilian träumt, bestehend aus Elisabeth Bauer und Andreas Schwarz. Mit deutschen Texten voller Tiefe und Gefühl sowie eingängigen Melodien schaffen sie eine ganz eigene Klangwelt, die Herz und Ohr gleichermaßen erreicht.