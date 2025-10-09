Extremismus-Ermittlung nach Hammer-Attacke: Der Verdacht bestand schon früh

Der Teenager trug einen uniformähnlichen Anzug und einen militärisch wirkenden Helm, als er kurz vor Schulbeginn auf dem Pausenhof der Mittelschule Friedberg bei Augsburg auf zwei 14-jährige Schüler mit einem Hammer losgegangen sein soll. Die Attacke am vergangenen Donnerstag versetzte die Stadt in Aufruhr. Der 15-jährige mutmaßliche Täter, kurz darauf festgenommen, sitzt wegen Mordversuchs und gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft, die Ermittlungen richten sich auf einen extremistischen Hintergrund. Gleichzeitig sucht die Schule den Weg zurück in die Normalität.

Das Klima an der Einrichtung mit 420 Schülerinnen und Schülern gilt als gut und sozial. Nun der Angriff des ehemaligen Schülers, der ein Faible für Militär und Soldatisches gehabt haben soll. Bei seiner Festnahme trug er außer dem Hammer Softairwaffen und Messer bei sich. Neue Informationen gaben am Mittwoch jedoch weder Polizei noch Staatsanwaltschaft heraus. Auch die Schule wollte sich nicht äußern.

Angriff an Friedberger Schule: Der Teenager soll ein Faible für Militär gehabt haben

Die Ermittlungen liegen bei der Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus in München. Ihre Aufgabe ist die Verfolgung von Straftaten mit extremistischen und terroristischen Bezügen und von Hasskriminalität. Dass etwas in dieser Richtung der Hintergrund sein könnte, hatte sich Informationen unserer Redaktion zufolge gleich zu Beginn abgezeichnet. Zudem soll der 15-Jährige nicht zum ersten Mal aufgefallen sein; offenbar hat er bereits früher Drohungen gegen die Schule ausgestoßen.

Hammerattacke an Friedberger Schule: Die Bilder von Tatort und Einsatz Icon Galerie 21 Bilder Am Donnerstagmorgen greift ein 15-Jähriger zwei Schüler an der Mittelschule Friedberg an.

Nach dem Angriff wurden die Schülerinnen und Schüler psychologisch betreut, vor allem die Klasse der Opfer. Von denen hat eines irakische, das andere kosovarische Wurzeln. Sie erlitten Verletzungen, sind aber nicht mehr im Krankenhaus. Der eine Junge hatte sich beim Versuch, das andere Opfer zu schützen und mit ihm zu fliehen, selbst in Gefahr gebracht.

Nach Hammer-Attacke in Friedberg: Soll Gelände umzäunt werden?

Auch in dieser Woche trafen sich Lehrkräfte und Polizei zum Informationsaustausch. Den Jugendlichen Halt zu geben, sei wichtig, sagte Carola Zankl, Schulamtsleiterin in Aichach-Friedberg, die vor Ort war. Wie alle Schulen hat diese ein Notfall-Konzept. Erst vor Kurzem wurde das Kollegium geschult. Zankl betont, es habe sich um einen Einzelfall gehandelt. Trotzdem: Bei der nächsten Schulleiterkonferenz soll das Thema Sicherheitskonzepte nochmals auf den Tisch kommen.

Nach dem Angriff wurden Forderungen laut, das Schulgelände nahe dem Stadtzentrum einzuzäunen. Bürgermeister Roland Eichmann erteilt dem eine Absage: „Eine Umzäunung hätte nicht geholfen.“ Das offene Konzept des Pausenhofs, der auch nachmittags ein Treffpunkt ist, will sich die Stadt nicht kaputt machen lassen.