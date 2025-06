Nach Hochwasserpause: Das Brunnenfest in Kissing kehrt zurück

Nach einem Jahr Pause aufgrund des Hochwassers steht das Brunnenfest in Kissing nun wieder vor der Tür. Die Organisation verlief in enger Zusammenarbeit mit dem Zweiten Bürgermeister Franz-Xaver Sedlmeyr und Ulrike Karsten, die in der Gemeinde Kissing für Veranstaltungen verantwortlich ist. „Die Organisation lief gut, denn es ist auch eine gewisse Routine drin“, erklärt Franz-Xaver Sedlmeyr. „Wir freuen uns sehr, dass das Brunnenfest wieder stattfinden kann. Bemerkenswert ist das Engagement von Frau Karsten, die einen Großteil der Organisation übernahm.“

