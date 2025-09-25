Die Jugend will die Freundschaft zwischen Mering und Ambérieu in die nächste Generation führen

Seit 52 Jahren besteht die Freundschaft zwischen Mering und Ambérieu-en-Bugey. Auch die nächste Generation will die Beziehungen weiter festigen. Die Jugendlichen hoffen darauf, dass künftig abwechselnd ein Treffen in Deutschland und Frankreich möglich wird, um gemeinsam sportliche und kulturelle Aktivitäten zu unternehmen. Schon im Oktober soll der Aufenthalt auf einer Berghütte in den bayerischen Alpen im April konkretisiert werden. Das war eines der Themen beim Treffen der Partnerschaftsdelegationen in Ambérieu. 33 Meringerinnen und Meringer waren am Wochenende zu Gast in der südfranzösischen Stadt.

Meringer Delegation zu Besuch in Ambérieu Icon Galerie 32 Bilder 33 Meringerinnen und Meringer waren ein Wochenende lang in der französischen Partnerstadt Ambérieu.

Bürgermeister Florian Mayer blickt zuversichtlich in die Zukunft der Partnerschaft

Für den Besuch der Familien aus Ambérieu in Mering sieht 2026 der französische Komitee-Vorsitzende Yves Dalmais das letzte Wochenende im September oder das erste im Oktober vor. Bürgermeister Florian Mayer freute sich, dass die sechs mitgereisten Jugendlichen von Mering so engagiert sind.

Icon vergrößern Ambérieus Bürgermeister Daniel Fabre (rechts) und Komiteevorsitzender Yves Dalmais (zweiter von rechts) erklären dem Meringer Komiteevorsitzenden Jochen Hartmann (links) und Merings Bürgermeister Florian Mayer (zweiter von links), dass das Geschenk aus einem Stein des neuen Ortszentrums mit goldener Inschrift hergestellt wurde. Foto: Heike Scherer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Ambérieus Bürgermeister Daniel Fabre (rechts) und Komiteevorsitzender Yves Dalmais (zweiter von rechts) erklären dem Meringer Komiteevorsitzenden Jochen Hartmann (links) und Merings Bürgermeister Florian Mayer (zweiter von links), dass das Geschenk aus einem Stein des neuen Ortszentrums mit goldener Inschrift hergestellt wurde. Foto: Heike Scherer

Schon bald wird ein weißer Stein mit goldener Inschrift „Ambérieu-en-Bugey – Mering 2025“ aus der französischen Partnerstadt in Mering aufgestellt werden. Auch in Ambérieu wird derzeit das Zentrum um die Kirche Saint Symphorien erneuert. Ambérieus Bürgermeister Daniel Fabre freute sich, bei der Sitzung der beiden Komitees, dass auch eine Gruppe Jugendlicher mitreiste, die die Zukunft der zwei Partnerstädte gestalten wollen. An diesem Abend wurden die Pläne für 2026 festgelegt. Da es für eine Fahrt nach Brüssel kein Budget gab, will Mering versuchen, für ein gemeinsames Wochenende in Straßburg einen neuen Antrag zu stellen, informierte Komitee-Vorsitzender Jochen Hartmann. Bürgermeister Mayer schlug eine Aufstellung der Vereine vor, die sich an der „Jumelage“ beteiligen könnten. Meringer Firmen oder Bäckereien könnten Praktika für Schüler und Schülerinnen aus Ambérieu anbieten, sagte er. Ein Video über die französische Partnerstadt könnte auch neue Interessenten für die Partnerschaft anziehen. Es wird in Kürze vorbereitet.

„Mering-Ambérieu“ ist eine von insgesamt 2200 Partnerschaften zwischen Frankreich und Deutschland. Antoine Buy und Josef Heinrich besiegelten am 12. Juni 1973 die offizielle Verbindung ihrer Gemeinden. Ambérieu liegt im Département Ain. Den Fluss Ain lernte die Reisegruppe mit ihren Gastfamilien beim Ausflug zum Stausee von Vouglans kennen. Nach einem Mittagessen folgte eine Fahrt mit dem Schiff „Louisiane“ auf dem drittgrößten Stausee. Den Sonntag verbrachten die Meringer Gäste in den französischen Familien. Mit einem dreigängigen Menü und deutschen und französischen Liedern ging die Begegnung am Sonntagabend zu Ende. Beim Abschlussabend nahmen auch Bürgermeister Daniel Fabre und mehrere Mitglieder des Stadtrates von Ambérieu teil.

Erinnerungen an die Anfänge der Städtefreundschaft zwischen Mering und Ambérieu

Gabriele und Josef Kennerknecht freuten sich schon auf der Hinreise, ihre französische Familie wiederzusehen. „Seit Oktober 1982 kennen wir Claudette und Jean-Pierre Trouillot. Sie sind so nett und haben sogar unsere drei Kinder mit Familie eingeladen, sie zu besuchen“, erzählte Gabriele Kennerknecht. Georg Lidl ist von Anfang an bei den Reisen nach Ambérieu dabei. „Damals gab es noch keine Autobahn, sodass wir um 3 Uhr losfuhren und um 22 Uhr in Ambérieu ankamen“, sagte er. Später war er mit seiner Frau Sonja oft bei den Bierfesten, die bis 2015 stattfanden. „Die Feuerwehrkapelle sorgte für die musikalische Unterhaltung und der Trachtenverein zeigte Tänze“, erinnerte sie sich.

Info: Weitere Jugendliche aus Mering, die sich beteiligen möchten, können sich unter amberieu@mering.de melden.