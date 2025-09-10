Bunte Kochschürzen und kichernde Mädchen

Ein bisschen aufgeregt sitzen fünf Mädchen an den Tischen, vor sich bunte Stoffbahnen, Scheren und Garnrollen in allen Farben. Heute findet der Ferienprogrammpunkt „Wir nähen eine bunte Kochschürze“ statt. Die Kreativwerkstatt hat dafür ihre Räume zur Verfügung gestellt.

Auf den Tischen stapeln sich bunte Stoffe, Scheren glänzen im Licht, und Garnrollen in allen Farben des Regenbogens warten auf ihren Einsatz. Die fünf Mädchen Annika Winterroller, Emilia Wittkopf, Hanna Steinhart und die Schwestern Selina und Marie Gebauer schauen neugierig, vielleicht ein wenig scheu, aber alle voller Tatendrang. Heute werden sie etwas schaffen, das bleibt: eine eigene Kochschürze. „Am Anfang üben wir erst ein bisschen“, sagt Organisatorin Anna Elmer mit einem Lächeln.

Eine gelernte Schneiderin zeigt beim Ferienprogramm in Ried das Nähen

Die gelernte Schneiderin erklärt geduldig, wie die Nadel eingefädelt wird und wie man den Stoff richtig unter die Nähmaschine legt. Kaum hat sie erklärt, wie die Nähmaschine funktioniert, prescht Emilia vor. Mutig setzt sie den Stoff unter den Nähfuß und die Maschine surrt los. „Schau mal, das geht ja ganz einfach!“, ruft sie begeistert, während die ersten Stiche schon eine kleine Naht bilden.

Die anderen schauen gespannt zu, sie staunen und lachen gleichzeitig, und bald will jede ausprobieren. Einige nähen zögerlich, andere wie Emilia voller Tatendrang. Mal reißt ein Faden, mal verrutscht ein Stoffstück – doch das gehört dazu. Elmer bleibt stets ruhig, hilft mit geschickten Handgriffen und ermutigt: „Fehler sind beim Nähen nur kleine Umwege.“

Mit Übung klappt das Nähen bei den Kindern immer besser

Annika freut sich. Sie hat bereits bei ihrer Mutter abgeschaut, wie man Bahnen näht und greift zielsicher nach dem Faden. „Meine Mama näht daheim auch“, sagt sie stolz. Das Surren der Maschinen mischt sich mit dem Kichern der Kinder. Die ersten Nähte sind noch etwas schief, doch schnell wird klar: Mit ein wenig Übung klappt es immer besser.

Icon vergrößern Stolz wie kleine Designerinnen präsentieren die Kinder im Ferienkurs bei Schneiderin Anna Elmer ihre bunten Schürzen Fotos: C. Hornischer Foto: Christine Hornischer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Stolz wie kleine Designerinnen präsentieren die Kinder im Ferienkurs bei Schneiderin Anna Elmer ihre bunten Schürzen Fotos: C. Hornischer Foto: Christine Hornischer

Die Schneiderin und ihre „Assistentin“ Jasmin Winterroller gehen von Tisch zu Tisch, helfen, ermutigen und zeigen kleine Tricks, die das Nähen leichter machen. Stück für Stück verwandeln sich die Stoffbahnen in richtige Schürzen.

Schwieriger wird es dann bei den Taschen, die vorne auf die Schürze genäht werden, damit später Kochlöffel und Rezepte darin Platz finden. Hier hilft Selina schon mal ihrer kleinen Schwester Marie. Am Ende des Kurses stehen die Kinder stolz mit ihrer fertigen Schürze da. Manche ziehen sie gleich über und drehen sich lachend vor dem Spiegel, andere packen sie vorsichtig zusammen, um sie zu Hause zu zeigen. In den Gesichtern liegt Zufriedenheit.

„Meine Schürze habe ich für eine Freundin gemacht“, erzählt Annika abschießend und freut sich über ihr tolles Geschenk. Alle Mädchen haben den kreativen Nachmittag genossen. Und auch die Schneiderin ist zufrieden: „Die Begeisterung der Kinder ist echt ansteckend.“ Obwohl an diesem Nachmittag Genauigkeit und ruhige Konzentration gezählt haben, Hektik war fehl am Platz.

So haben die Mädchen etwas geschafft, das nicht nur schön aussieht, sondern auch nützlich ist. Ein Nachmittag, der den Kleinen nicht nur neue Fähigkeiten bringt, sondern auch zeigt: Mit Kreativität, Geduld und ein bisschen Mut kann man Großes schaffen – Stich für Stich.