Neuer Mobilfunkmast soll Internet in der Innenstadt stabilisieren

Hinter den Friedberger Handynutzerinnen und -nutzern liegt ein harter Sommer. Über Monate hinweg hatte man – gleich welcher Netzanbieter – in der Innenstadt gar keinen oder nur sehr schlechten Empfang. Der Grund: Der Mobilfunksendemast, der auf dem Dach des Gasthofs „Zur Linde“ in der Münchner Straße steht, musste für einige Zeit außer Betrieb genommen und bauliche Veränderungen vorgenommen werden.

Inzwischen ist das Netz in der Stadt zwar wieder besser, doch trotzdem hat der Ausfall gezeigt, wie angewiesen viele Menschen auf ein funktionierendes Mobilfunknetz sind. Ein Leser hatte sich im Zuge der Berichterstattung über das Funkloch an diese Redaktion gewandt und erzählte von einem gesundheitlichen Risiko, das dadurch entstünde: „Ich selbst bin 80 Prozent behindert und kümmere mich um meine stark demente Mutter. Zu Hause kein Netz zu haben, ist eine Katastrophe.“ Besonders betroffen waren auch diejenigen, die im beruflichen Kontext ein Handy nutzen. Von einer nicht funktionierenden Zwei-Faktor-Authentifizierung beim Anmelden auf dem Dienstserver oder wichtigen Anrufen, die nicht ankommen, haben zahlreiche Betroffene berichtet.

Neuer Mobilfunkmast in Friedberg könnte am Finanz- und Gesundheitszentrum entstehen

Die Modernisierungsarbeiten vor Ort haben dem Problem bis auf Weiteres Einhalt geboten. Dennoch suchen die Mobilfunknetzbetreiber mittelfristig einen neuen Mobilfunkstandort in der Friedberger Innenstadt. Dafür hat die Stadtverwaltung einen potenziell geeigneten Platz vorschlagen: das Dach des Finanz- und Gesundheitszentrums nahe dem Friedberger Krankenhaus. „Dabei wurde sich besonders auf möglichst hohe Gebäude konzentriert“, erklärt die Verwaltung in der Beschlussvorlage, die dem Planungs- und Stadtentwicklungsausschuss vorgelegt wurde. Aufgrund des Denkmal-Ensembles in der Altstadt habe man diesen Bereich außer Acht gelassen. Mit dem Grundstückseigentümern und den Netzbetreibern habe es bereits Gespräche gegeben. Zudem will Telefonica im Innenstadtbereich einen temporären Mobilfunkmast installieren, dessen Standort derzeit noch offen ist.

Entschieden ist der Bau aber noch nicht. Nach dem Beschluss im Ausschuss zuletzt findet zunächst eine funktechnische und bauliche Prüfung des neuen Dachstandortes statt. Ist diese erfolgreich, müssen die Mobilfunknetzbetreiber mit dem Grundstückseigentümer einen Vertrag abschließen. Denn grundsätzlich liegt der Bau nicht in der Hand der Kommune. Rechtlich hat diese aber eine Art Vorschlagsrecht, wo neue Mobilfunkmasten entstehen können.