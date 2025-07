Berufsfachschule in Mering bildet mehr Altenpfleger aus

Die Berufsfachschule für Altenpflegehilfe des Berufsbildungszentrums (BBZ) in Mering freut sich, eine bedeutende Entwicklung bekannt zu geben: Zum Schuljahresbeginn 2025 wird die Schule eine zweite Klasse gründen. Damit können künftig noch mehr Auszubildende in der Langzeitpflege qualifiziert werden, um den steigenden Bedarf an Pflegekräften in der Region zu decken.

Die einjährige Ausbildung zum Pflegefachhelfer bzw. zur Pflegefachhelferin vermittelt die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in Pflegeeinrichtungen oder ambulanten Diensten tätig zu werden. Die Ausbildung umfasst sowohl theoretischen Unterricht als auch praktische Einsätze in anerkannten Pflegeeinrichtungen. Dabei lernen die Auszubildenden unter anderem: Grundpflege und Betreuung pflegebedürftiger Menschen, Unterstützung bei der Ernährung und Mobilisation, Hygienemaßnahmen und Infektionsschutz, Kommunikation mit Pflegebedürftigen und deren Angehörigen sowie rechtliche Grundlagen in der Pflege.

Ausbildung bietet Basis für den Einstieg in den Pflegeberuf

Nach erfolgreichem Abschluss besteht die Möglichkeit, direkt in die Fachkraftausbildung einzusteigen und so den Karriereweg in der Pflege weiterzuverfolgen. Die Ausbildung ist so gestaltet, dass sie eine solide Basis für den Einstieg in den Pflegeberuf bietet und gleichzeitig die Voraussetzungen für eine weiterführende Qualifikation schafft.

Das BBZ konnte die erforderlichen Pflegepädagogen als Voraussetzung für die Erweiterung des Angebots gewinnen. Zum Schulbeginn sind noch einige Plätze frei. Interessierte Bewerber sind herzlich eingeladen, sich möglichst schnell bei der Schule zu melden, um Teil dieser wichtigen Ausbildung zu werden.

Ausreichend Pflegekräfte für die Region sind das Ziel

Auch Landrat Klaus Metzger sieht die Erweiterung als wichtigen Beitrag zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Pflegeversorgung in der Region. „Der Landkreis und die Schule setzen sich dafür ein, ausreichend gut ausgebildete Pflegekräfte zur Verfügung zu stellen, um die Bedürfnisse der pflegebedürftigen Menschen in Heimen und im eigenen Zuhause bestmöglich zu erfüllen.“

Die Ausbildung richtet sich an junge Menschen, die Interesse an einer Tätigkeit im Gesundheits- und Pflegebereich haben, sowie an Quereinsteiger, die sich beruflich neu orientieren möchten. Für den Einstieg sind ein Haupt- oder Mittelschulabschluss, gute Deutschkenntnisse, ein Mindestalter von 16 Jahren, gesundheitliche Eignung und ein Praktikum in einer Pflegeeinrichtung mit einem Ausbildungsvertrag Voraussetzung. Persönliches Engagement für die Pflege und für das Wohl der Menschen sollten selbstverständlich sein. Interessierte können sich ab sofort für die neuen Schulplätze bewerben. Für Fragen und Beratung steht das Team der Berufsfachschule gerne zur Verfügung. (AZ)

Kontakt: Berufsfachschule für Altenpflegehilfe des BBZ Mering; Telefon: 08233 – 77 95 06-0; E-Mail: info@altenpflegehilfe-mering.de