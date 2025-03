Vier neue Defibrillatoren sorgen für mehr Sicherheit

Die Gesundheitsregion Plus im Landkreis Aichach-Friedberg hat 2024 den Bedarf an vier zusätzlichen Defibrillatoren im Rahmen der Förderrichtlinie für Automatisierte Externe Defibrillatoren (AED) bestätigt. Daraufhin wurden zwei AEDs von der Gemeinde Dasing für die Ortsteile Tattenhausen und Ziegelbach, ein weiterer von der Gemeinde Merching für das Rathaus sowie ein Gerät von der Notarkanzlei Dr. Kilian & Riedel in der Bahnhofstraße 14 in Aichach angeschafft.

Christina Hüßner, Geschäftsstellenleiterin der Gesundheitsregion Plus, besichtigte gemeinsam mit dem Dasinger Bürgermeister Andreas Wiesner und Josef Bichler, Vorstand des Fördervereins Dasinger Advent, den kürzlich installierten Defibrillator in Tattenhausen. Sowohl Wiesner als auch Bichler liegt die Notfallversorgung der Gemeinde am Herzen. Als aktive Feuerwehrmitglieder wissen sie aus eigener Erfahrung, wie entscheidend schnelle Hilfe sein kann: Erst vor Kurzem konnten zwei Menschen in der Gemeinde dank rasch verfügbarer AEDs gerettet werden.

Defibrillatoren in Aichach-Friedberg leiten im Ernstfall Schritt für Schritt an

Dank der kontinuierlichen Initiative gibt es inzwischen 13 Defibrillatoren im Gemeindegebiet Dasing. „Die neuen Geräte werden bald auch in der Gemeinde-App verzeichnet sein, sodass alle Bürgerinnen und Bürger sie schnell finden können“, sagt Wiesner. Die Finanzierung der nun angeschafften Geräte erfolgte zu einem Teil durch die AED-Förderung. Zum anderen Teil durch den Förderverein Dasinger Advent. „Der Verein engagiert sich für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde und unterstützt hilfebedürftige Menschen sowie wichtige soziale Projekte, in diesem Fall die Anschaffung der AEDs“, erklärt Vorstand Bichler.

Erste Hilfe im Notfall Als Leitfaden gilt: „Prüfen - Rufen - Drücken.“ Das bedeutet: Prüfen, ob die Person noch atmet und ein Puls fühlbar ist. Schnelle Hilfe rufen (112) und sofort mit der Herzdruckmassage beginnen.

Christina Hüßner bestätigt den Bedarf: „Sowohl Tattenhausen als auch Ziegelbach sind relativ abgelegen. Außerdem waren in den Ortsteilen bisher keine Defibrillatoren vorhanden. Bei einem Herz-Kreislaufstillstand können schon sehr wenige Minute die Überlebenschance deutlich verbessern.“

Wird bei einem Herzstillstand rechtzeitig mit der Herz-Lungen-Wiederbelebung begonnen, könnten allein in Deutschland jedes Jahr mehr als 10.000 Menschenleben gerettet werden. Um im Ernstfall richtig zu handeln, können Bürgerinnen und Bürger an Erste-Hilfe-Kursen teilnehmen, die regelmäßig von der örtlichen Feuerwehr und anderen Institutionen angeboten werden. Zudem sind Defibrillatoren so konzipiert, dass sie Schritt für Schritt durch die Reanimation führen – sie können daher auch von Laien sicher angewendet werden. (AZ)