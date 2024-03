Neue Erlebnisgaststätte eröffnet am Kissinger Weitmannsee

Plus Die Familien Marinkovic und Rostami verwöhnen ihre Gäste mit serbisch-kroatischer Balkanküche. Am Wochenende gibt es zusätzlich Grillteller, Steckerlfisch und Spanferkel.

Der Weitmannsee in Kissing ist für Radfahrer und Spaziergänger ein beliebter Ausflugsort. Jetzt gibt es dort ein weiteres Highlight. Die neue „Erlebnisgaststätte“ eröffnete Mitte Februar und bewirtete in den ersten zwei Wochen schon viele Gäste. Warum Erlebnisgaststätte? Dragan Marinkovic erklärt das Konzept seiner Familie und den Namen des Restaurants.

Seit 16. Februar betreiben die Familien Rostami und Marinkovic die "Erlebnisgaststätte am Weitmannsee in Kissing.

„Der Besuch soll ein Erlebnis sein und Urlaubsfeeling bieten. Der Blick auf den Weitmannsee, gutes Essen, leckere Cocktails und Spaß für die Kinder auf dem Spielplatz“, verriet eines der drei Geschwister, Dragan Marinkovic. Seine Schwester Elisabeth Rostami ist die neue Pächterin des Restaurants und ihre Schwester und ihr Bruder sowie die Partner und zwei erwachsene Kinder unterstützen sie in der Küche und im Service. Den bewährten Pizzabäcker mit 30 Jahren Erfahrung übernahmen sie von der Vorgängerin. Sie können daher 18 verschiedene Pizzen anbieten.