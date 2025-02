Der Meringer Schachclub ist jetzt im Alten Kloster

Es war am 7. April 1932 als sich in Mering Karl Dautel, Josef Wankmüller, Otto und Josef Schuller, Hans Gailer, Josef Gröbmüller, Paul Merkel, Georg Schneider und Lukas Diepold im Café Raißle trafen, um den ersten Meringer Schachklub zu gründen. Mitten in der Provinz und in unruhigen Zeiten, ein Jahr später kam Adolf Hitler als Reichskanzler an die Macht, traf sich die Gruppe regelmäßig und war mit Hans Gailer sogar in der Rangliste der besten 100 deutschen Schachspielern vertreten. 1940 löste sich der Verein jedoch auf, der Krieg und die Auflagen der Nationalsozialisten, machten einen Fortbestand nicht möglich. Doch 23 Jahre später wurde wieder unter Ernst Litschmann das Spiel der Könige aufgenommen. Er ist mit seinen 95 Jahren Ehrenmitglied des Vereins. Niko und Renas interessiert das an diesem Abend im Januar nicht so sehr. Die beiden Elfjährigen wollen unbedingt anfangen zu spielen. Schnell stellen sie die Schachfiguren auf und setzen sich an das Brett mit den 64 schwarz-weißen Feldern.

Netflix macht Schach wieder attraktiv

Johann Müller-Zurlinden freut sich über die vielen Jugendlichen, die den Schachklub Mering verstärken. Out sei dieses Spiel, das schon in der Antike sehr beliebt war, bei der jüngeren Generation nicht. „Gerade die Möglichkeiten, online zu spielen, sorgen für eine große Attraktivität“, weiß der 1. Vorsitzendes der Meringer Schachklubs. Die Netflix-Serie Queen‘s Gambit tut ihr Übriges dazu, um Schach populär zu machen. In der Serie erlernt ein junges Waisenmädchen Schach und will mit ihrem Genie den von Männern dominierten Sport erobern.

„Über 70 Mitglieder zählt der Meringer Verein, darunter sind 25 Jugendliche“, sagt Johann Müller-Zurlinden. Seit 15 Jahren ist er an der Vereinsspitze. „Ohne die Unterstützung meines Teams wäre das aber nicht möglich“, fügt er hinzu. Norbert Krug ist so ein Mitglied. Als Jugendtrainer und Mannschaftsführer ist der 67-Jährige im Verein aktiv. Er selbst wohnt in Kissing und habe sich für den Meringer Verein entschieden, weil die erste Mannschaft in der Schwaben-Liga 1 sehr hochrangig spiele. „Auch ist der Zusammenhalt und das Klima im Verein einfach super“, sagt Krug. Die Jugendarbeit beim Schachklub ist seit den 1980er-Jahren auf einem konstant hohen Niveau. „Wir haben zwar keine festen Kurse, ein Einstieg ist jederzeit möglich, aber es finden jeden Freitag Übungsabende für den Nachwuchs statt“, sagt Müller-Zurlinden. Ein Einstieg ist ab sechs Jahren möglich. „Unser ältestes aktives Mitglied ist Walter Peiberg, der mit 85 Jahren noch immer an Turnieren teilnimmt“, sagt der Vorsitzende.

Icon Vergrößern Der Meringer Schachklub setzt seit vielen Jahren auf eine intensive Jugendarbeit. Niko (vorne) spielt gegen seinen Vereinskollegen Renas. Foto: Eva Weizenegger Icon Schließen Schließen Der Meringer Schachklub setzt seit vielen Jahren auf eine intensive Jugendarbeit. Niko (vorne) spielt gegen seinen Vereinskollegen Renas. Foto: Eva Weizenegger

Die Jugend im Meringer Schachklub ist international

Was Müller-Zurlinden besonders freut, sind die neuen Räume im Alten Kloster, das Gebäude der früheren Mädchenschule. „Wir waren hier ja bereits, bevor wir in das Bürgerzentrum Schlossmühle und später in die Kolping-Kulturwerkstatt zogen“, blickt Müller-Zurlinden zurück. In den Räumen der Kulturwerkstatt mussten die Schachbretter und Tische immer aufgebaut und wieder aufgeräumt werden. Im September stand der Umzug an. „Wir haben hier richtig viel gemacht“, sagt Müller-Zurlinden und blickt stolz auf die renovierten Räume. Es wurde gestrichen, eine kleine Teeküche richtete sich der Verein ein und organisierte das Inventar mit Tischen und Stühlen. Auf 70 Quadratmetern können sich die kleinen und großen Schachspieler wohlfühlen. Ideal sind auch die beiden großen Bildschirme an der Wand, die über ein Laptop angesteuert werden können. „Wir sind sehr froh, dass uns die Marktgemeinde hier mit den Räumlichkeiten so unterstützt hat“, dankt Müller-Zurlinden. Die Reinigung werde vom Verein getragen, wie auch die Mietkosten.

Niko spielt mit seinen elf Jahren in der U12-Mannschaft. Vor einem Turnier sei er schon nervös. „Ich will ja schließlich gewinnen“, sagt er mit fester Stimme. Auch wenn seine Freunde selbst nicht im Verein spielen, so fänden sie es doch „cool“, dass er Schach spielt. „Außerdem habe ich hier ja noch weitere Freunde gefunden.“ Müller-Zurlinden freut sich, dass die Jugend im Meringer Schachclub sehr international ist: „Sie haben indische, ukrainische, russische, chinesische und türkische Wurzeln.“

Info: Die Jugend trainiert jeden Freitag von ab 18 Uhr, im Alten Kloster, Klostergasse. Die Erwachsenen treffen sich freitags ab 19.30 Uhr. Weitere Informationen unter https://www.sk-mering.de/