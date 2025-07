Neue Tagespflege in Ried: Gemeinschaft, Fürsorge und Entlastung für Senioren und Angehörige

Es steht da, als wäre es schon immer Teil des Ortsbilds gewesen: das Betreute Wohnen im Herzen von Ried. Ein moderner, heller Bau, mit klaren Linien und warmen Farben. Die Gemeinde hat die Tagespflege im Eigentum behalten und verpachtet. Bürgermeister Erwin Gerstlacher ist sehr froh, mit der Sozialstation Augsburg, Hochzoll, Friedberg und Umgebung einen regionalen Anbieter gefunden zu haben.

18 Seniorinnen und Senioren können in Ried betreut werden

Im Erdgeschoss summt es bereits leise: Auf den 250 Quadratmetern Tagespflege finden bereits sechs Seniorinnen Fürsorge, Beschäftigung und Gemeinschaft. Am zweiten Tag genießen ausschließlich Seniorinnen das Angebot der Tagespflege. „Die Frauen haben sich für heute in der Tagespflege Ried verabredet“, erzählt Geschäftsführerin Melita Resler. Bereits jetzt schätzt sie die enge Vernetzung der Gemeinde Ried.

Von Montag bis Freitag können bis zu 18 Seniorinnen und Senioren jeweils von 7 bis 16:30 Uhr betreut werden. In dieser Zeit bekommen die Gäste Frühstück, eine Zwischenmahlzeit, ein warmes Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen – liebevoll zubereitet und serviert von einem engagierten Team.

Für Pflege und abwechslungsreiche Beschäftigung sorgen drei qualifizierte Fachkräfte. Und auch der Weg in die Tagespflege ist gut organisiert: Auf Wunsch steht ein Fahrdienst bereit, der die Pflegebedürftigen morgens abholt und am Nachmittag wieder sicher nach Hause bringt.

Die Seniorinnen und Senioren genießen das Angebot. Es wird gebastelt, gebacken, getanzt und gelacht. Die Tagespflege ist aber nicht nur ein Ort der Begegnung für die Gäste selbst – sie bedeutet auch eine spürbare Entlastung für ihre pflegenden Angehörigen. Sie können in dieser Zeit ihrer Arbeit nachgehen, eigene Termine wahrnehmen oder sich dringend benötigte Freiräume schaffen.

Angehörige gewinnen wieder Zeit für sich

Eine echte „Kraftquelle“ für pflegende Angehörige also. Denn die Pflege und Betreuung von Partnern, Eltern oder Großeltern kostet häufig viel Kraft. Mit dem Besuch der Tagespflege werden diese Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. So gewinnen die Angehörigen wieder Zeit für sich – und wissen gleichzeitig, dass ihre Lieben gut versorgt sind.

Odry-Bugariju, die jeder nur Odri nennt, erzählt: „Heute Morgen kam eine Dame zum ersten Mal und fühlte sich fremd. Aber dann hat sie mich gesehen und mich angestrahlt, weil ich ein bekanntes Gesicht war.“ Für die Leiterin der Einrichtung, die bereits auf 25 Jahre Erfahrung zurückblicken kann, ist ihr Beruf Berufung. „Ich liebe meinen Dienst am Menschen“, sagt sie.

Inzwischen sind die sechs Damen zum Singen übergegangen – ihre Stimmen füllen den Raum mit fröhlicher Wärme. Sie sitzen im Kreis und klatschen in die Hände. In der Küche duftet der Kuchen, den sie vor einer Stunde gemeinsam in den Ofen geschoben haben. „Wir lassen unsere Gäste das fortführen, was sie früher gerne getan haben. Bei Frauen ist es oft kochen und backen“, erklärt Resler.

Auf der Terrasse, neben der die Gäste später Blumen und Gemüse ziehen können, herrscht noch emsige Bau-Tätigkeit. Aber bis zur Einweihung im September soll auch hier alles fertig sein. Ein Baum sorgt für Schatten, die gemütlichen Holzverkleidungen an den Wänden für Gemütlichkeit. Der große Wunsch der Rieder Kümmerin Claudia Bordon-Vieler ist damit in Erfüllung gegangen. „Ihre“ Seniorinnen und Senioren können in der Gemeinde alt werden, in der sie aufgewachsen sind. Nämlich in Ried.

Info: Unter den Telefonnummern 0821 26375-0 oder 0821 262892-14 können Besuchs- oder Besichtigungstermine ausgemacht werde. Auch gibt es sogenannte „Schnuppertage“.