Einkommensvergleich: So viel verdienen die Menschen im Landkreis

„Geld regiert die Welt“, lautet ein Sprichwort. Ein anderes sagt aber auch: „Über Geld spricht man nicht!“ Und so wissen viele Menschen nicht, ob sie für ihre Arbeit verhältnismäßig gut oder schlecht bezahlt werden. Ein Faktor, um das einordnen zu können, ist der Arbeitsort. Deshalb veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit jedes Jahr das durchschnittliche Einkommen nach Landkreis. Die gute Nachricht: Das Einkommen im Raum Aichach-Friedberg steigt. Doch es gibt erhebliche Unterschiede.
Aichach-Friedberg
