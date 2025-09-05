Icon Menü
Neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit: So viel verdient man im Landkreis Aichach-Friedberg

Aichach-Friedberg

Einkommensvergleich: So viel verdienen die Menschen im Landkreis

Das Durchschnittsgehalt in Augsburg und München liegt um mehrere hundert Euro über dem in Aichach-Friedberg. Doch auch zwischen den Branchen sowie zwischen den Geschlechtern gibt es große Unterschiede.
Von Michael Probst
    •
    •
    •
    Die Gehälter stiegen im Landkreis Aichach-Friedberg auch 2024 wieder leicht an.
    Die Gehälter stiegen im Landkreis Aichach-Friedberg auch 2024 wieder leicht an. Foto: Monika Skolimowska, dpa (Symbolbild)

    „Geld regiert die Welt“, lautet ein Sprichwort. Ein anderes sagt aber auch: „Über Geld spricht man nicht!“ Und so wissen viele Menschen nicht, ob sie für ihre Arbeit verhältnismäßig gut oder schlecht bezahlt werden. Ein Faktor, um das einordnen zu können, ist der Arbeitsort. Deshalb veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit jedes Jahr das durchschnittliche Einkommen nach Landkreis. Die gute Nachricht: Das Einkommen im Raum Aichach-Friedberg steigt. Doch es gibt erhebliche Unterschiede.

