Neuer Anlauf für den alten Bahnhof in Kissing: Werkstatt statt Verfall

Kissing

Neues Leben für den alten Bahnhof in Kissing

Das einstmals ansehnliche Gebäude verkommt seit Jahren. Jetzt will ein Unternehmer dort seine Werkstatt einrichten. Dafür macht die Gemeinde eine Ausnahme von ihren Regeln.
Von Gönül Frey
    Der alte Bahnhof in Kissing soll eine neue Verwendung finden.
    Der alte Bahnhof in Kissing soll eine neue Verwendung finden. Foto: Gönül Frey

    Das Grundstück ist mit Unkraut überwuchert, von den Wänden bröckelt der Putz. Der alte Kissinger Bahnhof ist nicht gerade eine Schmuckstück. Jetzt soll sich das Bauwerk jedoch wieder mit Leben füllen. Ein Unternehmer plant, hier eine feinmechanische Werkstatt einzurichten. Das widerspricht allerdings dem Ortsentwicklungskonzept INSEK, das sich die Gemeinde Kissing selbst gegeben hat. Demnach hätte der Bauausschuss dem Antrag des Eigentümers eigentlich eine Absage erteilen müssen. Doch das sorgte im Gremium für heftige Diskussionen.

