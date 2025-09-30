Neues Leben für den alten Bahnhof in Kissing

Das Grundstück ist mit Unkraut überwuchert, von den Wänden bröckelt der Putz. Der alte Kissinger Bahnhof ist nicht gerade eine Schmuckstück. Jetzt soll sich das Bauwerk jedoch wieder mit Leben füllen. Ein Unternehmer plant, hier eine feinmechanische Werkstatt einzurichten. Das widerspricht allerdings dem Ortsentwicklungskonzept INSEK, das sich die Gemeinde Kissing selbst gegeben hat. Demnach hätte der Bauausschuss dem Antrag des Eigentümers eigentlich eine Absage erteilen müssen. Doch das sorgte im Gremium für heftige Diskussionen.

