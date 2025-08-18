Hofis Erlebnispark: Diese Attraktionen erwarten Besucher im neuen Freizeitpark

„Noch sieben Monate und 15 Tage. Dann können wir bestenfalls loslegen“, hofft Thomas Hofreiter, der gefühlt schon die Stunden zählt, bis sein Großprojekt namens Hofis Erlebnispark endlich die Tore öffnen kann. Die neue Attraktion Dasings befindet sich aktuell voll im Bau und auch voll im Zeitplan. Zwei Wochen seien sie momentan sogar dem Plan voraus, meint Hofreiter, wenngleich noch eine Menge zu tun ist. Denn ein 5,2 Hektar großes Areal möchte erstmal bebaut werden.

Traktor-Kino, Maisbad und Achterbahn: In Dasing entsteht eine neue Freizeitattraktion

Von der alten Western-City ist auf den ersten Blick nicht mehr viel übrig geblieben. Es dominiert die große Haupthalle mit 1600 Quadratmetern, in der Besucher spielen, essen und in „Hofis Welt“ eintauchen können. Auch das Gebäude für Anlieferung, Administration und Küche ist schon zu erkennen, dazu türmen sich Erdhaufen, so weit das Auge reicht. „Demnächst entsteht noch eine kleinere Halle und daraus ergibt sich dann ein großer Komplex, der insgesamt 4500 Quadratmeter misst“, erklärt der 35-jährige Hollenbacher.

Die große Halle auf dem Gelände von Hofis Erlebnispark: Ganze 1600 Quadratmeter für Spiel, Spaß und Gastro in Dasing. Foto: Johannes Kiser

Eine echte Großbaustelle, auf der Freizeitattraktionen und Fahrgeschäfte den Ton angeben. Etwa eine Bulldog-Welt, in der die Gäste auf einem Traktor in ein 4D-Kino gefahren werden oder ein Bad aus Maiskörnern, wo Kinder wie in einem Bällebad plantschen können. Natürlich eine brandneue Achterbahn, von der aus das Panorama des umliegenden Wittelsbacher Landes ein Genuss sein wird. Nicht zu vergessen: ein Teich für Bootsfahrten, Luftkissenpyramiden oder ein Kletterspielplatz.

Thomas Hofreiter und seine Frau Karin vor einem historischen Karussell. Während er die Geschäftsleitung in Hofis Erlebnispark übernimmt, kümmert sie sich um Marketing, Design und Gastronomie. Foto: Johannes Kiser

Vieles wird es also zu entdecken geben, doch es muss nicht immer nur groß und modern sein. Ein historisches Karussell findet ebenfalls den Weg auf das Gelände. „Das wollte sich damals tatsächlich Michael Jackson für seine Neverland-Ranch kaufen. Das wurde aber nichts und jetzt haben wir es hier in Dasing“, schmunzelt Hofreiter. Und auch ein Hauch von Vergangenheit weht durch den Erlebnispark, was die Renovierungsarbeiten an den in die Jahre gekommenen Pferdestall verraten.

Auf Hofis neuem Erlebnispark in Dasing ist auch noch Platz für das RAI-Reiten

Unter der Leitung von Volker Waschk kann hier zukünftig wieder auf 20 Pferden geritten werden. Ganz im Sinn von Fred Rai, der damals in der Western-City das RAI-Reiten etablierte. Dabei werden die Vierbeiner ohne Sporen oder Peitschen auf ganz natürliche Weise beritten. Laut Hofreiter passt diese Art perfekt ins Konzept des Erlebnisparks, da Kinder wissen müssen, wie man Natur und Lebewesen richtig behandelt. Apropos Tiere: Zu den Pferden gesellen sich demnächst Alpakas und Ziegen. In Sachen Natur spielen ganz klar Beeren die erste Geige.

Auch die alten Stallungen der Western-City werden auf Vordermann gebracht, da diese demnächst wieder im Einsatz sein werden. Foto: Johannes Kiser

Egal ob Erdbeere, Johannisbeere oder Heidelbeere: In verschiedensten Variationen wird es sie in Hofis Erlebnispark zu genießen geben. Denn ohne diese süßen Geschenke von Mutter Erde würde Hofreiter heute höchstwahrscheinlich nicht in diesen Maßstäben träumen. Der eigentlich als Beerenbauer tätige Landwirt begann mit Selbstpflückfeldern am Straßenrand, woraus sich peu à peu Größeres entwickelte.

Bereits mit 25 Jahren träumte Thomas Hofreiter von seinem Freizeitpark

„Wir haben Strohballen aufgebaut und den Kindern gefiel es extrem gut, darauf zu spielen. Mit der Zeit haben wir aus unseren Feldern minimalistische Freizeitparks gebaut, was immer noch sehr gut funktioniert“, so Hofreiter. Ganze drei dieser „Beeren-Cafes“ betreibt er rund um München, irgendwann allerdings reichte ihm das nicht mehr. Schon vor zehn Jahren reifte die Idee eines echten Freizeitparks, in dem er alles verbinden kann, was bisher so erreicht wurde.

Hier wird sich in Zukunft der neue Eingangsbereich für Hofis Erlebnispark in Dasing befinden. Foto: Johannes Kiser

Als die Hofreiters dann endlich ein passendes Grundstück fanden, gab es kein Halten. Die ehemalige Western-City war der ideale Standort und dank der Gemeinde Dasing und des Landratsamtes Aichach-Friedberg lief bisher alles wie am Schnürchen. Die Unterstützung der Kommune war in so gut wie allen Gemeinderatssitzungen spürbar.

Gemeinde Dasing steht hinter dem Großprojekt „Hofis Erlebnispark“

Nichts Besseres könne Dasing passieren, meinte einst Gemeinderat Johannes Ankner, der genauso begeistert wie seine Kolleginnen und Kollegen im Rat die Pläne begutachtete. Seitdem vergeht kaum ein Bauausschuss, in dem nicht hier noch eine Tektur oder ein neuer Antrag besprochen wird. Für Hofreiter ein Glücksfall: „Ich kann sagen, dass die Zusammenarbeit sehr gut läuft und wir deshalb so gut in der Zeit liegen. Auch im Landratsamt wird nicht lange gefackelt, bis Genehmigungen ausgesprochen werden.“

Fertig gegossene Betonelemente werden Schritt für Schritt mit dem Kran an ihren Platz gebracht. Foto: Johannes Kiser

Die Steine, welche dann noch im Weg liegen, werden von hiesigen Unternehmen aus dem Weg geräumt. Ein weiterer Grund für den reibungslosen Ablauf. Sei es nun die Zimmerei Pletschacher, das Bauunternehmen Lindermayr oder Erdbau Schmuttermair. „Alle sind aus der Gegend, die Wege daher kurz, die Kommunikation top“, schwärmt Hofreiter. Nur das hauseigene Maskottchen „Lumpi“ mache Faxen, da es erstaunlich schwierig sei, eine Schneiderei zu finden, die das Kostüm nähen möchte. Doch wenn diese Baustelle aktuell die größte ist, dann läuft es offenbar bei Hofis Erlebnispark.

Bauarbeiter betonieren gerade die Fundamente am Einstieg des Bulldog-Parks, von wo aus die Gäste in das Traktor-Kino gefahren werden. Foto: Johannes Kiser