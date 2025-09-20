Icon Menü
Neuer Secondhand-Laden "Fairtrend" in Mering: Hochwertige Mode zum Entdecken

Mering

Zwei Krebsdiagnosen können Pia Vescoli nicht stoppen: Sie eröffnet einen Secondhand-Laden

Pia Vescoli wagt den Neuanfang und eröffnet am Montag ihr Secondhandgeschäft für Markenkleidung mitten in Mering.
Von Eva Weizenegger
    Pia Vescoli verkauft in ihrem neuen Geschäft Fairtrend Marken-Secondhandwaren. 
    Pia Vescoli verkauft in ihrem neuen Geschäft Fairtrend Marken-Secondhandwaren.  Foto: Eva Weizenegger

    Pia Vescoli ist fast jeden Tag in ihrem neuen Laden. Dass das möglich sein würde, daran hat sie vor vier Jahren gar nicht denken können. Denn zum zweiten Mal bekam sie die Diagnose Krebs. „Aufgeben kam aber für mich nicht infrage und ich hatte schon immer den Traum vom eigenen Geschäft“, sagt sie. Die Regale sind montiert, Kleider, Hosen, Jacken und Hemden hängen fein säuberlich auf den mit schwarzem Samt überzogenen Bügeln, die kleine Herzchen zieren. Die Sonne scheint durch die drei großen Schaufenster herein und setzt das Sortiment ins rechte Licht. Hier ist nichts muffig oder gar fleckig. „Das ist ein längst überholtes Vorurteil, wenn es um Secondhand-Mode geht“, meint Pia Vescoli. Sie eröffnet am Montag ihren Secondhand-Marken-Laden Fairtrend.

