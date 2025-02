Neuanfang in Friedberg: Der Gasthof Linde öffnet wieder

Einige Wochen lang war die Linde in Friedberg geschlossen. Am Dienstag, 4. Februar, öffnet sie nun jedoch wieder ihre Türen – und das unter neuer Leitung, zumindest teilweise. Denn die ehemalige Linden-Wirtin Carmen Tomasini hat nach zehn Jahren das alteingesessene Restaurant abgegeben und sich einem neuen, deutlich kleineren Gastro-Projekt, dem Brauhaus Herzog Ludwig in Friedberg, gewidmet. Erhalten geblieben ist allerdings Martin Trinkl, der bereits zuvor gemeinsam mit Tomasini die Linde geführt hat. Unterstützt wird er zukünftig von Manuel Vöst, gelernter Barkeeper und ebenfalls seit sechs Jahren Teil des Linden-Teams, und Manuel Hübner, ehemaliger „Stammgast“ und selbständiger Unternehmer.

