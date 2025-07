Matschig und kontaminiert: Problematischer Straßenbau

Der Weg zum im Ort umstrittenen Baugebiet „Am Lindenkreuz“ in Rederzhausen ist weiter holprig. Die Erschließungsstraße wird teurer als geplant, weil unerwartete Probleme auftauchen.

Wie im Bauausschuss des Stadtrates erläutert wurde, gibt es eine Reihe von Gründen für die Kostensteigerung, die vorher nicht ersichtlich gewesen seien. So sei ein Einplanieren des Aushubs in den angrenzenden Flächen aufgrund der Menge und des Geländeeinschnitts nicht möglich, was zu hohen Entsorgungskosten führt. Die Belastungen des Baugrunds durch Blei erfordert ebenfalls hohe Entsorgungskosten. Weiteres Problem: Der matschige und somit nicht standfeste Untergrund erfordert eine erhebliche Verbesserungsmaßnahme des Baugrundes. Außerdem erwarten die Archäologen in dem Gebiet einige Funde; somit werden auch diese Ausgrabungen teurer.

Straße in Rederzhauser Baugebiet wird teurer

Rund zwei Drittel der Gesamtkosten werden an private Bauträger weiterverrechnet. Das verbleibende Drittel trägt die Stadt Friedberg. Momentan sind dafür 500.000 Euro vorgesehen; diese werden nicht ausreichen. Die Kostensteigerungen wurden mit den privaten Bauträgern besprochen.

Die Ausschreibung ist nach Angaben der Stadtverwaltung für die zweite Jahreshälfte 2025 anberaumt. Die Vergabe soll noch in diesem Jahr stattfinden. Mit der Baufertigstellung wäre dann gegen Ende 2026 zu rechnen.

Insgesamt sind in Rederzhausen am Ortseingang Richtung Friedberg auf 1,6 Hektar Einzel-, Doppel-, Reihen- sowie einige Mehrparteienhäuser geplant. 150 Menschen können dort in rund 50 Wohneinheiten einmal leben.

Straße in Friedberg-Rederzhausen wird nach Wilma Kollmer benannt

Der Entwurf sieht die Straßenführung in der Gestaltung eines verkehrsberuhigten Bereiches vor. Bei der Erschließungsstraße handelt es sich um eine Sackstraße, die im Süden zum Mitterweg mittels Poller geschlossen ist und bei Bedarf für die Feuerwehr zu öffnen ist. Die Einmündungsbereiche zur Paartalstraße und zum Mitterweg sollen in Pflasterbauweise hergestellt werden, um mittels Torwirkung und Belagswechsel auf den verkehrsberuhigten Bereich hinzuweisen. Neben elf öffentlichen Stellplätzen sind sechs private Stellplätze mit wasserdurchlässigem Pflaster geplant. Am nördlichen Bauende werden zwei Stellplätze für eine E-Ladestation zur Verfügung gestellt, für die es jedoch im Moment noch keinen Anbieter gibt.

Eines ist aber schon klar: Benannt wird die Straße nach der verstorbenen Stadträtin Wilma Kollmer, die in Rederzhausen wohnte.