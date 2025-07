In Mering eröffnet ein neues Kulturcafé

Viele Arbeitsstunden haben IKM-Vorsitzende Maureen Lermer und ihr Team investiert, um das Kulturcafé neben der Praxisklinik in Mering hübsch einzurichten und ein Konzept zu entwickeln. Das Café soll für verschiedene Zwecke genutzt werden, kann aber auch an externe Personen, Vereine und Firmen vermietet werden. Kaffee, internationales Fingerfood und Snacks stehen am Eröffnungstag für die Besucher und Besucherinnen bereit.

Internationales Flair im Kulturcafé

Lidia, Vira, Meltem, Hulusi, Annette und Maureen sind einige Mitglieder des Vereins Internationale Kultur Mering und freuen sich bereits, bald die Gäste im neu eingerichteten Kulturcafé willkommen zu heißen. Sie wohnen in Mering und kommen aus verschiedenen Ländern wie Kasachstan, Ukraine, der Türkei, Deutschland und Kamerun. Ziel des Kulturcafés ist es, einen offenen integrativen Raum anzubieten, der Menschen aus unterschiedlichen sozialen, kulturellen und sprachlichen Hintergründen zusammenbringt. Der Austausch, die Kreativität und die Integration sollen hier gefördert werden. „Hier sind Migranten, Familien, Studierende und Senioren gleichermaßen willkommen“, sagt Maureen Lermer. Sie und Annette Mayer werden hauptsächlich im Café anzutreffen sein. Jeden Monat wird ein Land eines Vereinsmitglieds mit typischen Komponisten, Autoren, Fotos von Speisen und Getränken in der Nationenecke präsentiert. Im Monat Juli ist es Deutschland. „Typisch sind Bier, Bratwürste und Brezeln, aber bei mir in Erfurt auch die Puffbohne, die gerne im Salat gegessen wird und sehr gesund ist“, verrät Annette Mayer. Im August wird dann die Türkei auf dem Programm stehen. Nach und nach kommen dann die Länder Ukraine, Brasilien, Senegal, Kamerun, Irak und Kasachstan dran.

Was für Veranstaltungen sollen im Kulturcafé stattfinden? Monatlich sind wechselnde Ausstellungen von lokalen Künstlern und Künstlerinnen geplant. Sechsmal im Jahr möchte Manuela Krämer zu Lesungen und kreativen Schreibprojekten einladen. Außerdem sollen Musikabende und Konzerte verschiedener Genres stattfinden. Zweimal im Monat am Freitag von 16 bis 18 Uhr sind Workshops mit kreativen Bastel-, Kunst- und Handwerksangeboten geplant. Bei Kaffee, Tee und landestypischen Snacks soll es jeden Monat einen interkulturellen Ländervortrag geben. Jeden dritten Samstag im Monat wird ein gesundes internationales Frühstück stattfinde. Je nach Bedarf möchte der IKM auch Nachhilfe in Englisch, Deutsch, Französisch, Mathematik und Chemie anbieten.

Männertreffen finden alle 14 Tage statt

Außerdem können sich im Café verschiedene Gruppen treffen. Zweimal im Monat bietet Hulusi Celik mittwochs von 18 bis 20 Uhr ein Männertreffen an, um sich zu Themen wie Mental Health und anderen gesellschaftlichen Herausforderungen auszutauschen. Frauentreffen werden zweimal im Monat am Freitag angeboten. An junge Mädchen mit Migrationshintergrund oder aus benachteiligten Verhältnissen richtet sich das soziale Integrationsprogramm, das dienstags von 15 bis 17 Uhr stattfindet. Vereinsvorsitzende Maureen Lermer bietet einmal im Monat und bei Bedarf eine Community-Support-Gruppe zur Unterstützung bei emotionalen und sozialen Themen am Montag von 9 bis 12 Uhr an.

Info: Das neue IKM Kulturcafé befindet sich in der Luitpoldstraße 24 c.