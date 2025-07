Das neue Modernisierungsgesetz setzt Mering unter Druck

Wegen der neuen bayerischen Modernisierungsgesetze musste sich der Marktgemeinderat Mering beeilen. Denn die Satzungen müssen nun so angepasst werden, dass sie die gesetzlichen Vorgaben, wie die Stellplatzhöchstgrenzen, eingehalten werden. Hätte das der Marktgemeinderat nicht in seiner jüngsten Sitzung in Angriff genommen, bestünde ab 1. Oktober beispielsweise überhaupt keine Stellplatzpflicht mehr, erläuterte Bürgermeister Florian Mayer.

Ohne Gegenstimmen beschloss der Marktgemeinderat in seiner letzten Sitzung den Neuerlass der Satzung zur Einführung einer Pflicht zum Nachweis eines Spielplatzes für Kinder (Spielplatzsatzung) und den Erlass der Satzung über den Nachweis, die Herstellung und die Ablösung von Kfz-Stellplätzen und der Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung).

So errechnet sich die Ablöse für Kinderspielplätze in Mering

Sachbearbeiterin Sandra Hutschenreiter von der Verwaltung erläuterte zuerst, dass die Marktgemeinde entscheiden müsste, ob sie weiterhin die Pflicht zu Spielplätzen möchte und dass ein Neuerlass der Satzung nötig sei. Jetzt sei erst ab sechs Wohneinheiten (bisher drei) ein Spielplatz einforderbar. Dieser müsse je 25 Quadratmeter Wohnfläche 1,5 Quadratmeter aufweisen, jedoch im Falle einer tatsächlichen Herstellung mindestens 50 Quadratmeter betragen. Außerdem müsse er fußläufig und gefahrlos erreichbar sein. Für die Ablöse gäbe es zwei Varianten, nämlich nur die Ablösung bei Unmöglichkeit der Herstellung oder wie bisher im Ermessen der Gemeinde. Bei der Ermessensvariante wird nach der Formel Bodenrichtwert plus Herstellungs- und Instandhaltungskosten von 137 Euro mal Fläche des Spielplatzes gerechnet. Diese sei nach Meinung der Verwaltung die bessere. Dem stimmte der Marktgemeinderat so zu. Der Bodenrichtwert betrage in Mering etwa beim Kirchplatz 932 Euro, die Herstellungskosten betrügen nach einer Schätzung des Marktbauamtes derzeit etwa 137 Euro/Quadratmeter, erläuterte sie. Es kam im Gremium die Frage auf, ob 137 Euro/Quadratmeter wirklich ausreichend hoch seien und es wurde angeregt, dass die Verwaltung für eine spätere Anpassung ein Angebot für einen Spielplatz bei einem externen Dienstleister einholen solle. Mit 21:0 Stimmen beschloss das Gremium schließlich die Fortführung einer Spielplatzpflicht für die Marktgemeinde Mering mit den Ortsteilen Meringerzell, Reifersbrunn und Baierberg.

Neue Stellplatzsatzung

Aufgrund des ersten Modernisierungsgesetzes zur Änderung der Bayerischen Bauordnung muss ein Neuerlass der Satzung über den Nachweis, die Herstellung und die Ablösung von Kfz-Stellplätzen und der Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung des Marktes Mering) erfolgen. Bürgermeister Florian Mayer erläuterte, dass man nun an eine Höchstgrenze von zwei Stellplätzen pro Wohneinheit gebunden sei und Besucherstellplätze gänzlich entfielen. Daher hatte die Verwaltung eine Unterschreitung der Mindeststellplätze im Entwurf vermieden. Wenn die Satzung vor dem 1. Oktober Rechtskraft erlangt, können die gestalterischen Festsetzungen teilweise erhalten werden. Ab Oktober können zudem nur noch Stellplätze zu Bauvorhaben gefordert werden, wenn eine gültige Stellplatzsatzung vorliegt, da das Gesetz vom Grundsatz her keine mehr vorsieht. Auch hier treten bestehende Satzungen am 30. September außer Kraft. Die Stellplatzsatzung wurde an einigen Stellen von der Verwaltung überarbeitet und als Tischvorlage nochmals vorgelegt. Die jetzt noch gültige fordert zum Beispiel bei Ein- und Zweifamilienhäusern ab einer Wohnfläche von 150 Quadratmetern drei Stellplätze, was nicht mehr gesetzeskonform wäre. Mit 21:0 Stimmen beschloss das Gremium den Erlass der neuen Satzung über den Nachweis, die Herstellung und die Ablösung von Kfz-Stellplätzen und der Abstellplätze für Fahrräder (Stellplatzsatzung).