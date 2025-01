Das Neujahrsbaby in Friedberg kommt um 0.03 Uhr auf die Welt

Das Jahr war noch keine drei Minuten alt, da hielten Kristina Paulauskiene und Eligijus Paulauskas ihr größtes Glück schon in den Händen: Ihre Tochter, Vanesa Paulauskaite, ist am 1. Januar um 0.03 Uhr mit 3050 Gramm in den Kliniken an der Paar in Friedberg zur Welt gekommen. Die Geburt wurde quasi von Feuerwerk begleitet.

Davon mitbekommen hat Mama Kristina allerdings nichts. Denn die Geburt war ein ungeplanter Kaiserschnitt. „Das hat sich so ergeben, weil die Geburt für die Kleine sehr stressig war“, erzählt Kristina einen Tag danach. Die Kaiserschnittnarbe ziepe etwas und ihr Baby brauche etwas Wärme, aber ansonsten geht es den beiden wirklich gut.

Es ist die erste Tochter in der Familie, die in Augsburg lebt. Für den Namen hat sich das Paar entschieden, weil er einfach, schlicht und schön ist, sagt die frisch gebackene Mama. Das Krankenhaus in Friedberg war aufgrund der räumlichen Nähe die erste Wahl für den Geburtsort ihres Kindes. „Nach Friedberg fährt man leichter als etwa zum Uniklinikum“, sagt Kristina. Außerdem seien die Kliniken an der Paar kein so großes Krankenhaus.

Erstes Baby im Jahr 2025 in Friedberg: Vanesa aus Augsburg

Eine Entscheidung, die sich für sie gelohnt hat: „Wir fühlen uns hier super gut aufgehoben“, sagt die Mutter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seien immer freundlich. „Da es unser erstes Kind ist, sind wir bei manchen Dingen noch unsicher“, so Kristina. Es gebe immer gute Ratschläge, etwa zum Stillen. Die Kindervorsorgeuntersuchung U2 will die Familie noch im Krankenhaus machen - und danach gemeinsam ihre Kennenlernzeit zu Hause genießen.

Im Jahr 2023 kamen 658 Babys im Krankenhaus Friedberg zur Welt. Im Krankenhaus in Aichach gibt es seit 2018 keine Geburtsstation mehr, dafür aber seit 2021 das Geburtshaus direkt neben dem Krankenhaus. Die außerklinische Geburt dort erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Zehn bis 15 Kinder werden dort jeden Monat geboren.