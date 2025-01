BC Rinnenthal blickt auf erfolgreiches Jahr 2024 zurück

Bei einem gemeinsamen Treffen haben Mitglieder, Freunde und Unterstützer des BC Rinnenthals gemeinsam auf das vergangene Jahr zurückgeblickt. Der Schwerpunkt lag dabei auf den vielen sportlichen Erfolgen und gemeinschaftlichen Erlebnissen. Vorsitzender Christian Treffler hob dabei besonders den Doppelaufstieg der Fußball-Herrenmannschaft hervor. Das sei das Ergebnis harter Arbeit, Teamgeists und unermüdlichen Einsatzes. Auch die Tennis-Damen hätten Großartiges geleistet und den Aufstieg in die nächsthöhere Liga geschafft.

Auch die Tischtennisabteilung lobte der Vorstand beim Neujahrsempfang. „Sie hat gezeigt, dass der Verein auch in dieser Sportart ganz vorne mitspielen kann.“ Ein großes Dankeschön ging zudem an alle Beteiligten für ihren Einsatz und ihre Leidenschaft. Wie die letzten Jahre auch wurde die Jugendstadtmeisterschaft im Tischtennis von der Abteilung organisiert und in Eurasburg ausgespielt.

Nachwuchstalente des BC Rinnenthal sammeln wertvolle Erfahrungen

Außerdem gab es aus den anderen Abteilungen folgende Berichte: Die Gymnastikabteilung kann seinen Mitgliedern durch die bewährte Kooperation mit dem SC Eurasburg ein breites Angebot anbieten. Der neue Line Dance Kurs wird hervorragend angenommen und bereichert das Programm. Der laufende Skikurs erfreut sich besonders großen Zulaufs. Aktuell wird 20 Kindern, davon 13 Bambinis, sechs Fortgeschrittenen und einmal begleitendes Fahren, das Skifahren beigebracht.

Besonders erfreulich sei die Entwicklung der Jugendabteilungen des BC Rinnenthal, der insgesamt rund 900 Mitglieder hat. In allen Sportarten hätten junge Talente unzählige Spiele bestritten und dabei nicht nur sportliche Erfolge erzielt, sondern auch wichtige Erfahrungen gesammelt und Freundschaften geschlossen.

Im Sommer 2024 begrüte der BC Rinnethal begrüßt sein 900. Mitglied (von links): Renate Kigle, Mary und Benjamin Glück mit ihrem Sohn Sebastian und Vorsitzender Christian Treffler. Foto: BC Rinnenthal/Treffler (Archivbild)

Neben dem Sportlichen hoben die Verantwortlichen aber auch die Feste und Feiern für einen starken Zusammenhalt hervor. So wurde 2024 beispielsweise das Vatertagsfest gefeiert. Außerdem gab es ein Jugendwochenende für die Fußballjugend, bei dem etwa 1000 Kinder und Jugendliche mit Eltern und Großeltern dabei waren. Etwa 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer enagieren sich das ganze Jahr über für diese Aktivitäten.

Neues Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt

Auch wird stetig in die Infrastruktur investiert und dieser Aufgabe kommt man weiter nach. Hier werden im kleinen Kreis verschiedene Ansätze überprüft und Möglichkeiten ausgearbeitet. Unter anderem soll der am Nebenplatz mit neuen Trainerhäuschen versehen werden, aber auch am Sportgelände möchte man das ein oder andere angehen.

Ein wichtiger Punkt der Veranstaltung war die Vorstellung des neuen Konzepts zur Prävention sexualisierter Gewalt. Fini Treffler, die das Konzept vorstellte und auch als Vertrauensperson benannt ist, erläuterte die Hintergründe und Ziele. „Es ist uns ein großes Anliegen, dass sich jeder in unserem Verein wohl und geschützt fühlt, besonders die Kinder und Jugendlichen“, sagte Fini Treffler. Mit diesem Konzept setzt der Verein ein klares Zeichen gegen sexualisierte Gewalt und stärkt das Bewusstsein für dieses Thema. (AZ)