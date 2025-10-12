Nymphensittich Andreas wünscht sich ein neues Zuhause

Seit Mai wartet im Tierheim Lecharche ein besonderer kleiner Bewohner auf ein neues Zuhause: Sittich Andreas. Er ist ein hübscher Vogel – vermutlich ein Männchen – und trägt seinen Namen mit einer gewissen Würde. Doch hinter seinem fröhlichen Zwitschern verbirgt sich ein großes Bedürfnis: Er sehnt sich nach Gesellschaft. Denn allein zu sein, das ist nichts für einen Sittich wie Andreas.

Nymphensittiche leben in freier Wildbahn in großen Schwärmen

Wie alle Nymphensittiche ist auch er ein geselliges Wesen. In seiner Heimat Australien leben seine Artgenossen in großen, lebhaften Schwärmen. Sie fliegen gemeinsam, schwatzen, tanzen und pflegen liebevoll ihr Gefieder. Diese Gemeinschaft fehlt Andreas. Im Tierheim wird er gut versorgt, aber es ist kein Ersatz für die Nähe und das Zwitschern anderer Sittiche.

Andreas ist neugierig, freundlich und voller Lebensfreude. Er beobachtet aufmerksam, wenn jemand an seiner Voliere vorbeigeht, als wolle er fragen: „Hast du vielleicht auch einen Sittichfreund für mich?“ Wer ihm ein Zuhause schenkt, sollte ihm ausreichend Platz und Flugmöglichkeit bieten, am besten in einer großen Voliere mit regelmäßigem Freiflug. Denn nichts macht ihn glücklicher, als seine Flügel auszustrecken und die Welt zu erkunden.

Kontaktaufnahme für Andreas im Tierheim Lecharche möglich

Sein künftiges Zuhause sollte bunt, lebendig und voller kleiner Abenteuer sein: Kletteräste, frische Zweige und ein Badeplatz im Sonnenlicht, das ist sein Paradies. Und natürlich mehrere gefiederte Freunde an seiner Seite. Vielleicht wartet ja irgendwo schon ein einsamer Nymphensittich, der ebenfalls auf Gesellschaft hofft. Dann wäre Andreas genau der Richtige, für ein harmonisches Zwitschern zu zweit und ein kleines Stück Lebensfreude mehr. Wer Andreas kennenlernen möchte, kann sich telefonisch oder per E-Mail im Tierheim Lecharche melden.

Kontakt: Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg, Telefonnummer 0821/4552900, E-Mail: info@tierschutz-augsburg.de.