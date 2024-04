Mering

Mit Fäkalien beschmiert oder verstopft: Öffentliche WCs werden oft verwüstet

Die öffentlichen Toiletten in Mering – wie hier am Marktplatz – werden häufig zum Ziel von Vandalismus und sind dann wochenlang gesperrt.

Plus Die öffentlichen WCs in Mering sind fast häufiger geschlossen als geöffnet. Dabei wünschen sich gerade ältere Menschen mehr frei zugängliche Toiletten.

Von Gönül Frey

Mehr als unapettitlich ist das Problem, das den Meringer Bürgermeister Florian Mayer zunehmend verärgert. Es geht um die öffentlichen WCs. Drei solcher Anlagen hat der Markt Mering: am Marktplatz, am Badanger und am Bahnhof. Doch die Pflege der Einrichtungen hat sich zur Herausforderung entwickelt. Immer wieder werden die WCs verwüstet, vorsätzlich verstopft und mit Fäkalien beschmiert. "Die Toiletten sind schon fast häufiger geschlossen als geöffnet", sagt Mayer.

Er vermisse hier bei den Menschen den grundlegendsten Anstand. Das beklagt in ähnlichem Zusammenhang auch ein Meringer Bürger gegenüber unserer Redaktion. Er schildert zwei Erlebnisse, die er innerhalb einer Woche beobachtet hat: Zum einen habe ein Bürger auf dem Feldweg Richtung Bahn ohne Schamgefühl direkt am Wegrand seine Notdurft verrichtet – während die Fahrzeuge direkt an ihm vorbeifuhren. Ein Jogger sei in ein Waldgrundstück anliegend an den Weg gegangen, in dem gearbeitet wurde, und habe dort sein Geschäft erledigt und dazu auch noch gelacht.

