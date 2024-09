Kripo warnt: Anrufer betrügt Seniorin um 50.000 Euro

Am Dienstag konnten unbekannte Betrüger durch einen sogenannten Schockanruf bei einer Seniorin in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck eine hohe Bargeldsumme erbeuten. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und warnt vor der Masche.

Laut Polizei meldete sich gegen 10.00 Uhr ein angeblicher Polizist telefonisch bei der Olchingerin und erklärte, ihre Enkelin hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Eine sofortige Untersuchungshaft wäre nur durch die Hinterlegung einer hohen Kautionssumme zu vermeiden. Die Rentnerin wurde im Verlauf des Gesprächs derart unter Druck gesetzt, dass sie schließlich einem unbekannten Abholer Bargeld in Höhe von 50 000 Euro in der Mozartstraße in Olching übergab. (AZ)

Polizei gibt Tipps gegen Telefonbetrüger

Das Polizeipräsidium Oberbayern gibt folgende Ratschläge: